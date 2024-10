XIXe Sommet de la Francophonie 2024 : une mobilisation économique sans précédent et une francophonie en croissance

MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) était de passage à Paris et à Villers-Cotterêts pour participer au XIXe Sommet de la Francophonie organisé par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ainsi qu'à plusieurs activités en marge de celui-ci. Le constat de cette mission dans la Ville Lumière est clair : la francophonie est en essor et les opportunités économiques se multiplieront dans les prochaines années.

« L'adhésion de nouveaux membres au sein de l'OIF et la forte mobilisation des entreprises francophones dans le cadre de FrancoTech, le forum économique, sont des preuves tangibles que la francophonie est en expansion. Le Québec est déjà bien positionné pour tirer son épingle du jeu et utiliser la francophonie comme un tremplin pour le développement de ses entreprises. Nos gouvernements doivent continuer de soutenir la francophonie comme un vecteur de développement économique », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Durant cette mission, M. Blackburn ainsi que Mme Danièle Henkel, ambassadrice de la francophonie économique pour le CPQ, ont eu l'occasion d'échanger avec plusieurs chefs d'État tels que Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, M. Emmanuel Macron, président de la République française, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et M. François Legault, premier ministre du Québec.

« Avoir autant de grands chefs d'État mobilisés autour de la francophonie est encourageant pour la suite. La situation géopolitique actuelle aura certainement des conséquences sur nos économies et nous souhaitons que la francophonie soit une solution à ces enjeux importants. Ensemble, continuons de créer une francophonie économique, durable et inclusive pour nos entrepreneurs.es », ajoute M. Blackburn.

Une délégation d'affaires marocaines au Québec prochainement

Au cours des prochains mois, le CPQ continuera d'être actif en francophonie, notamment par l'accueil d'une délégation de gens d'affaires du Maroc à la fin d'octobre. L'arrivée de cette délégation résulte de l'entente conclue avec la Confédération générale des entreprises du Maroc à Casablanca, en mai dernier, qui avait pour objectif de resserrer les liens d'affaires entre le Québec et le Maroc.

