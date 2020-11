L'édition 2020 du Forum des présidents-directeurs généraux de l'APEC en Chine, co-organisé par le China Council for the Promotion of International Trade, la China Chamber of International Commerce et le APEC China Business Council, avait pour thème la productivité numérique. Grâce à une discussion approfondie sur le rôle des technologies numériques dans l'accélération de l'amélioration de la productivité en ces temps nouveaux, le forum a mis en lumière la grande sagesse de la Chine en ce qui concerne le développement de l'économie numérique.