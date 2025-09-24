PÉKIN, 24 septembre 2025 /CNW/ - Lorsque l'événement « Wuliangye Day » a récemment débuté à Osaka, dans l'ouest du Japon, le fabricant de baijiu chinois Wuliangye a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs sur son stand du Pavillon de la Chine à l'Exposition universelle 2025.

De 1915 à 2025, le vétéran chinois de l'Exposition universelle, l'« olympien » économique, technologique et culturel, s'est imposé sur la plateforme aux des côtés marques chinoises qui s'exportent.

En entrant dans sa salle d'exposition thématique, les visiteurs ont pu facilement apercevoir un mur rempli de prix qui accordent de l'importance à la qualité supérieure, au patrimoine culturel immatériel, à la marque honorée et à la popularité en Chine.

Au stand central, des produits classiques et représentatifs comme la première à la huitième génération de liqueur de Wuliangye ont été mis en valeur et lors de la journée thématique du 16 septembre, sa boîte-cadeau commémorative pour l'Expo 2025 Osaka a été envoyée à l'exploitant du Pavillon de la Chine pour la collection perpétuelle.

En tant que marché de consommation haut de gamme, le Japon est un nœud central de la stratégie de mondialisation de Wuliangye et, en tirant parti de son événement de la journée thématique, le fabricant chinois baijiu approfondit les scénarios de restauration locaux.

Le 16 septembre, un restaurant situé à Osaka est devenu officiellement le deuxième restaurant de Wuliangye autorisé outre-mer, apportant du baijiu chinois et de la nourriture de première qualité à la vie quotidienne des consommateurs japonais.

Depuis qu'un restaurant situé à Tokyo a obtenu sa première autorisation outre-mer en avril, Wuliangye a accéléré l'aménagement mondial avec une détermination stratégique. Du 13 au 23 septembre, des activités de marketing à thème ont été organisées dans les restaurants japonais autorisés.

Les consommateurs japonais ont afflué pour savourer les plats et les liqueurs à thème de Wuliangye dans ces restaurants. Une jeune japonaise a salué les plats personnalisés et a déclaré que ces cuisines combinent l'essence artistique de la nourriture chinoise et japonaise, ravissant les yeux et l'estomac des gens avec de jolies créations.

À l'heure actuelle, Wuliangye, l'un des pionniers du voyage global du baijiu chinois, a exporté des produits vers des dizaines de pays et a établi des restaurants Wuliangye à Hong Kong en Chine, à Tokyo au Japon et à Singapour pour renforcer les liens avec les consommateurs outre-mer.

En s'associant au Guide Michelin, Wuliangye promeut un « temps de repas harmonieux » outre-mer, servant des consommateurs mondiaux avec des produits branchés et localisés tels que des liqueurs à faible teneur en alcool et des cocktails contenant du baijiu pour s'adapter à leurs préférences.

À l'avenir, Wuliangye continuera de tirer parti des plateformes mondiales pour embrasser le monde avec sa culture unique de fabrication de boissons alcoolisées et ses produits raffinés.

