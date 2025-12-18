BEIJING, 18 décembre 2025 /CNW/ - Alors que le froid hivernal s'installe, le 27e Monde de glace et de neige de Harbin, un méga-carnaval de sculptures de glace et de neige spectaculaires, d'édifices et de divertissements, a ouvert ses portes mercredi matin.

Située dans la « ville de glace » de Harbin, dans le nord-est de la Chine, l'édition de cette année, avec une utilisation record de 400 000 mètres cubes de glace et de neige, offre aux visiteurs l'occasion de découvrir tout le potentiel d'un pays des merveilles glacé.

La photo montre la vue nocturne du 27e Monde de glace et de neige de Harbin. (Fournie par le Monde de glace et de neige de Harbin) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Couvrant une superficie de 1,2 million de mètres carrés, le Monde de glace et de neige de Harbin a accueilli les touristes avec des spectacles de tambours, des danses de bienvenue et des cadeaux « souvenirs commémoratifs en glace du premier jour » pour ajouter à l'aura animée de l'endroit.

Outre l'utilisation historiquement élevée de glace et de neige, l'édition de cette année représente également une rencontre entre le « style international » et la culture chinoise, a déclaré Guo Hongwei, président de Harbin Ice and Snow World Co, Ltd.

Les bâtiments de glace, tels que la tour de la Grue jaune, analogue au monument historique du même nom à Wuhan, dans le centre de la Chine, regorgent de beautés architecturales orientales.

D'autres, comme le « Manneken Pis » de glace, semblable à l'emblème de la ville de Bruxelles en Belgique, témoignent des liens d'amitié entre la Chine et la Belgique, sans oublier un complexe de décors de glace de style baroque chinois dans le parc.

Les amoureux de l'hiver pourront également profiter des options de divertissement améliorées, notamment le toboggan de glace super long qui comprend 24 pistes, la grande roue de 120 mètres de haut, des équipements interactifs dotés d'un système d'intelligence artificielle et des fleurs gelées.

Sur une piste de danse extérieure, « Brother Left and Right », un animateur qui a reçu ce surnom sur la « Dream Stage » du parc, a accompagné les visiteurs avec des activités interactives de chant et de danse. Son grand spectacle fantastique, le « Chariot of Valor », a offert aux spectateurs une nouvelle fête visuelle et sonore.

Grâce à la construction récente d'un dôme gonflable de 5 000 mètres carrés, les voyageurs peuvent dîner et se reposer dans le « château chaud » pendant les journées d'hiver. Les visiteurs internationaux peuvent facilement réserver des billets avec un passeport et un paiement à partir de l'étranger. Des services de guides touristiques multilingues sont également proposés dans le parc.

En tant que miniature de l'économie florissante de la glace et de la neige en Chine, le parc accueille des visiteurs du monde entier pour explorer ensemble le carnaval glacé de Harbin, a déclaré M. Guo.

