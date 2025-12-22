BEIJING, 22 décembre 2025 /CNW/ - Lorsque des changements disruptifs ont redéfini la demande du marché au cours des derniers jours de 2025, le producteur chinois de baijiu Wuliangye a récemment convoqué sa convention annuelle afin de rechercher un consensus pour faire face à l'évolution du marché des boissons alcoolisées.

L'événement, la 29e convention annuelle Wuliangye 12•18, a attiré l'attention du monde entier : une foule de professionnels s'est réunie à Yibin, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), pour analyser l'évolution de l'industrie chinoise du baijiu et ses perspectives d'avenir.

Les experts présents ont souligné les transformations profondes et généralisées dans les structures des produits, du marché et de la consommation de l'industrie du baijiu, affirmant qu'il est impératif pour les producteurs de relever les défis.

En substance, le paysage concurrentiel, l'orientation de valeur et la logique de marché de l'industrie du baijiu sont en train d'être remodelés, ce qui fait du présent une période critique pour les fabricants de boissons alcoolisées qui doivent prendre l'initiative de gagner l'avenir.

Une nouvelle offre tirée par la demande et une nouvelle demande tirée par l'offre, telle est la situation actuelle de l'industrie du baijiu, a déclaré Zeng Congqin, président du groupe Wuliangye, ajoutant que l'entreprise est bien préparée et confiante pour évoluer dans un contexte de restructuration sectorielle.

La détermination de Wuliangye découle de ses avantages profondément ancrés dans ses principes de développement, la qualité de ses produits, son image de marque, son marché, ses équipes et son capital, autant d'éléments qui devraient libérer un plus grand potentiel de développement.

Depuis des années, le fabricant chinois de baijiu a toujours fait de la qualité supérieure de ses produits sa priorité absolue, réservant 113 333 hectares de champs de céréales à la fabrication de boissons alcoolisées et mettant en place les ateliers 529 et 533, équipés de technologies de pointe, pour un contrôle précis de la qualité.

Ces efforts lui ont permis de remporter de nombreux prix de qualité dans son pays et à l'étranger, notamment le prix EFQM Global Award 2025, l'un des trois prix de qualité les plus importants au monde, qui constitue une référence en matière de qualité organisationnelle.

En ouvrant 474 boutiques spécialisées, boutiques d'expérience, boutiques de collection et restaurants à thème Wuliangye en 2025, le fabricant chinois de baijiu a connu une hausse fulgurante des ouvertures de bouteilles dans les lieux de banquet.

L'un de ses produits à faible teneur en alcool ciblant les jeunes consommateurs a enregistré des recettes de vente de plus de 100 millions de yuans deux mois seulement après sa mise en vente, et les scénarios de consommation à l'étranger se sont encore enrichis avec l'ouverture de restaurants à thème Wuliangye à Singapour et au Japon.

Comme l'a fait remarquer le directeur d'une entreprise malaisienne, il est confiant dans l'avenir de Wuliangye, compte tenu de sa qualité supérieure, du statut de sa marque et de sa valeur marchande, et il est disposé à poursuivre sa coopération avec l'entreprise en Malaisie.

