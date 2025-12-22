BEIJING, le 22 décembre 2025 /CNW/ - l'industrie chinoise du thé passe d'une industrie pilier visant la réduction de la pauvreté à un moteur essentiel de la revitalisation rurale, a déclaré Li Chunsheng, président de l'Association chinoise de l'économie coopérative de l'approvisionnement et du marketing, lors du congrès mondial sur le thé vert de 2025 qui s'est tenu dans le comté de Wuyuan, dans la province du Jiangxi, à l'est de la Chine.

La production chinoise de thé dépasse maintenant les 37 millions de tonnes, avec une valeur totale de plus de 330 milliards de yuans, soutenant ainsi le développement économique régional et augmentant les revenus des agriculteurs.

M. Li a souligné que le thé est devenu l'une des trois principales boissons du monde, avec plus de 2 milliards de personnes dans le monde en consommant régulièrement. L'initiative de la Chine de désigner le 21 mai comme la Journée internationale du thé en 2019 souligne le leadership mondial de son industrie du thé.

En analysant le développement du thé vert dans le comté de Wuyuan, dans la province de Jiangxi à l'est de la Chine, M. Li a donné des informations sur la transformation et la valorisation de l'industrie du thé dans le comté grâce au tourisme intégré, au développement industriel et à l'innovation culturelle.

Wuyuan compte aujourd'hui près de 210 000 mu (environ 14 000 hectares) de plantations de thé dont la valeur de production dépasse les 6 milliards de yuans, le thé devenant ainsi une secteur essentiel pour augmenter les revenus locaux. M. Li pense que ce secteur sera capital pour stimuler la prospérité locale et la croissance économique.

Organisé conjointement par le Service de l'Information économique de la Chine, la Société des sciences du thé de Chine et l'Association de recherche et de promotion de la civilisation écologique de la province du Jiangxi, ce congrès a réuni des experts et des entreprises du monde entier.

