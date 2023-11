BEIJING, 9 novembre 2023 /CNW/ - Wuliangye, un important producteur chinois de baijiu, a participé activement au 6e Salon international des importations de Chine (CIIE), qui a débuté dimanche dernier à Shanghai, la plaque tournante économique de la Chine.

Photo montrant le site du 6e salon CIIE à Shanghai (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

À titre d'entreprise essentielle de soutien et de « membre diamant » du Forum économique international d'Hongqiao, cette année Wuliangye a activement participé à l'exposition dont l'objectif était de partager de nouvelles possibilités de coopération internationale et donner une forte impulsion à la promotion de la construction d'une économie mondiale ouverte ainsi qu'à la reprise économique et à la prospérité au niveau mondial.

Au cours du 6e CIIE, Jiang Wenge, vice-président et directeur général de Wuliangye Yibin Co., Ltd., a assisté à la cérémonie d'ouverture du salon. Il a également prononcé des discours lors d'un sous-forum sur le thème « Comprendre les nouvelles tendances de consommation et exploiter le nouveau potentiel de consommation » lors du 6e forum économique international d'Hongqiao et du 16e forum sur l'éco-agriculture et la salubrité des aliments de la Belt and Road (BREAFF).

Au CIIE de cette année, Wuliangye a modernisé son espace d'exposition afin de promouvoir davantage l'excellente culture chinoise traditionnelle et de mettre en valeur la profonde culture du baijiu chinois auprès des clients du monde entier.

Dans le centre d'expérience de la culture Wuliangye, qui présente des éléments de style chinois comme la prune et le bambou, la peinture et la calligraphie chinoises, un certain nombre de produits fondamentaux du baijiu et de créations culturelles de Wuliangye sont exposés, témoignant du profond héritage du baijiu chinois et la poursuite de l'harmonie et de la beauté, qui ont aidé le monde à comprendre le concept de développement innovant et la voie du développement durable des principales entreprises de baijiu en Chine.

En parfaite harmonie avec les éléments de conception du CIIE, Wuliangye a également lancé ses produits créatifs et culturels lors du 6e CIIE, dont une série de boîtes mystérieuses qui ont suscité une grande attention pendant l'exposition.

On note que Wuliangye participe au CIIE depuis six années consécutives. À l'avenir, l'entreprise fera la promotion de cultures d'excellence présentant des caractéristiques chinoises et de la sagesse chinoise dans le monde, et aidera la Chine à mieux se rapprocher du monde.

Le sixième CIIE se tient du 5 au 10 novembre à Shanghai. Premier salon national au monde sur le thème des importations, il a lieu chaque année dans la métropole de l'est de la Chine depuis 2018.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2272435/wuliangye.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

