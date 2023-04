BEIJING, 6 avril 2023 /CNW/ - Le chef de file chinois dans le domaine des alcools, Wuliangye, a encore une fois fait une apparition éclatante à la Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie (BFA) à Boao, dans la province de Hainan, au sud de la Chine.

En tant qu'honorable partenaire stratégique et membre du conseil d'administration de la conférence de cette année, Wuliangye a présenté ses produits, sa marque et la culture du Baijiu chinois au monde entier.

Photo du banquet de la soirée de la Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l’Asie, à Boao, dans la province de Hainan, au sud de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Un livre bleu sur le développement écologique et à faibles émissions de carbone de Wuliangye est dévoilé lors de la Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l’Asie à Boao, dans la province de Hainan, au sud de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Photo des principaux produits de Wuliangye exposés à la Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l’Asie (BFA). (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

On peut noter que la marque a été profondément impliquée dans les programmes importants du Forum de Boao de cette année, notamment pour la cérémonie d'ouverture, la réunion du Conseil, le dialogue entre entrepreneurs Chine/États-Unis et Chine/Europe, afin de mettre en valeur le charme de la culture chinoise de l'alcool et d'aider toutes les parties à parvenir à un consensus harmonieux.

Au banquet du soir de l'événement de cette année, divers produits de Wuliangye ont été exposés, attirant de nombreux invités chinois et étrangers qui ont parlé en termes élogieux de l'excellent goût de l'alcool de Wuliangye et de la proposition culturelle de la marque.

Zeng Congqin, président du conseil d'administration de Wuliangye, a déclaré dans le journal de la Conférence annuelle du BFA que l'ouverture et la tolérance sont les conditions fondamentales de la prospérité et du progrès humains. En tout temps, Wuliangye poursuivra l'excellente culture traditionnelle chinoise, fera la promotion de la valeur commune d'« harmonie et de beauté », mettra fermement en œuvre la stratégie de « mondialisation », s'intégrera activement aux grands événements internationaux et aux plateformes internationales et propulsera l'intégration et l'apprentissage mutuel des civilisations chinoises et étrangères.

D'ailleurs, un livre bleu sur le développement écologique et à faibles émissions de carbone de Wuliangye a été dévoilé lors de l'événement. Publié par le China Economic Information Service (CEIS), le livre bleu fournit une référence utile pour la transformation verte et à faible émission de carbone de l'alcool chinois et des industries traditionnelles.

Au cours des dernières années, Wuliangye a accéléré le rythme de la mondialisation en participant activement à d'importants événements internationaux, comme le Sommet des dirigeants d'entreprise de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Exposition universelle, l'Exposition internationale chinoise sur les importations(CIIE), etc.

Wuliangye utilisera des plateformes internationales haut de gamme pour construire des ponts pour les échanges et la communication entre les pays et les groupes ethniques du monde entier et continuera d'injecter sa sagesse et sa force « d'harmonie et de beauté » dans le développement commun du monde, a déclaré Zeng Congqin.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/333507.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2048861/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2048862/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2048863/image3.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]