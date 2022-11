Xinhua Silk Road : Wuliangye accueille la cinquième CIIE en vue de nouvelles possibilités de coopération internationale

BEIJING, 10 novembre 2022 /CNW/ - Wuliangye, premier producteur d'alcool chinois, a activement participé à la cinquième Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), qui a débuté la semaine dernière à Shanghai, centre économique économique de la Chine.

La photo montre le centre d’expérience de la culture de Wuliangye lors de la cinquième Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE) qui s’est tenue du 5 au 10 novembre dans la municipalité de Shanghai, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

À titre d'« entreprise essentielle de soutien » et « membre diamant » du Forum économique international d'Hongqiao, cette année Wuliangye a activement participé à l'exposition dont l'objectif était de partager de nouvelles possibilités de coopération internationale et de promouvoir activement la construction d'une économie mondiale ouverte et un développement mondial inclusif et durable.

Cette année, dans le cadre de la CIIE, Wuliangye a repensé sa surface d'exposition afin de créer un centre d'expérience de la culture Wuliangye qui est ainsi devenu l'un des espaces d'exposition les plus visités.

Le centre d'expérience de la culture Wuliangye, dans lequel ont été présentés des éléments typiquement chinois comme la prune et le bambou, ou encore la peinture et la calligraphie, a également présenté à des clients du monde entier les avantages de l'environnement écologique unique de Wuliangye, avec ses caves anciennes, haut de gamme et rares, et ses procédés de brassage traditionnels en trois dimensions mettant ainsi en valeur le sens profond de la culture de l'alcool et un patrimoine culturel immatériel unique. Les visiteurs ont ainsi pu comprendre le concept de développement novateur adopté par le chef de file de l'industrie des alcools de la Chine et la voie du développement durable qu'il a choisi d'emprunter.

Pendant l'événement, les clients canadiens et étrangers ont vanté les saveurs de l'alcool de Wuliangye et le sens profond de la culture du baijiu chinois après avoir visité le centre d'expérience de la culture Wuliangye où ils ont découvert les divers produits d'alcool de Wuliangye, dont les produits principaux, les produits personnalisés et les produits de collection culturelle haut de gamme.

En harmonie parfaite avec les éléments conceptuels de la CIIE, Wuliangye a également lancé son alcool commémoratif et les produits créatifs et culturels de la cinquième CIIE, attirant ainsi beaucoup d'attention pendant l'exposition.

Wuliangye, qui a participé à la CIIE pendant cinq années consécutives, en est devenu un exposant incontournable.

La cinquième CIIE a eu lieu du 5 au 10 novembre à Shanghai. Première exposition nationale au monde sur le thème des importations, elle a lieu chaque année dans la métropole de l'est de la Chine depuis 2018.

