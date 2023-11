BEIJING, 21 novembre 2023 /CNW/ - Le producteur de baijiu chinois Wuliangye a activement participé au Sommet des dirigeants d'entreprise de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2023 et à une série d'événements de soutien qui ont eu lieu du 14 au 16 novembre, heure locale, à San Francisco, aux États-Unis, en tant que commanditaire platine et partenaire exclusif du secteur chinois de l'alcool.

Au cours du Sommet, Wuliangye a conçu méticuleusement une salle d'exposition thématique avec un charme chinois pour présenter les techniques artisanales de brassage, l'excellente qualité et le patrimoine culturel « d'harmonie » de ses produits d'une manière multidimensionnelle et exposer pleinement ses principaux produits, suscitant une grande attention et des éloges de la part des représentants présents au Sommet.

L'entreprise a participé à la discussion des dirigeants d'entreprises durables en tant que partisan spécial, contribuant à un développement industriel durable et de meilleure qualité grâce au pouvoir de l'harmonie.

L'entreprise a également participé à l'édition 2023 de la Asia-Pacific Sustainable Business Leaders Night en tant que partenaire stratégique et fournisseur d'alcool désigné, établissant un pont de communication avec l'alcool pour aider à créer un avenir résilient et durable pour la région de l'Asie-Pacifique et donner un nouvel élan à la reprise économique mondiale.

Depuis 2019, le producteur de baijiu chinois intensifie sa participation aux activités menées dans le cadre de l'APEC, comme le Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC et le Forum des chefs de la direction chinois de l'APEC. Wuliangye met constamment en valeur la confiance et les charmes de l'harmonie de la marque chinoise et aide la région de l'Asie-Pacifique à bâtir un avenir prospère.

Selon un dirigeant de l'entreprise, à mesure que l'ouverture de haut niveau de la Chine progressera, Wuliangye tirera parti de plateformes internationales ayant une influence mondiale comme la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), le Forum de Boao pour l'Asie, et le Salon international des importations de Chine (CIIE), accélérant l'intégration dans le développement mondial intégré et mener l'industrie du baijiu chinois à contribuer à un avenir meilleur et plus prospère pour la région de l'Asie-Pacifique et le monde.

Le Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC est le sommet de haut niveau qui permet aux dirigeants des économies de l'APEC de discuter ensemble d'affaires importantes dans la région de l'Asie-Pacifique et de promouvoir la libéralisation du commerce et la coopération économique. Le sommet de cette année porte sur la transformation verte et à faibles émissions de carbone des industries et le développement durable, entre autres questions fondamentales, et vise à proposer des solutions de grande qualité pour favoriser une croissance économique équilibrée et créer un avenir de prospérité commune pour la région de l'Asie Pacifique et l'économie mondiale.

