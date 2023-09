BEIJING, 7 septembre 2023 /CNW/ - Souhaitant intéresser les jeunes au sport de l'aviron, la ville de Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, a intégré le sport aux programmes des écoles primaires et intermédiaires au cours des dernières années.

À titre d'exemple, 34 écoles primaires et intermédiaires du district du Hunnan sont équipées de 585 machines à ramer, offrant des conditions d'entraînement à l'intérieur à plus de 40 000 élèves. Depuis avril 2021, le district a investi 13 millions de yuans (environ 1,78 million de dollars US) pour promouvoir l'intégration du sport de l'aviron à ses programmes scolaires.

Afin d'assurer le développement de qualité des cours d'aviron, le district s'efforce également d'améliorer les ressources pédagogiques. Jusqu'à présent, 195 professeurs d'éducation physique du district du Hunnan ont obtenu la certification d'entraîneurs d'aviron professionnels, formant deux équipes d'aviron parmi les enseignants.

« En permettant aux élèves de pratiquer le sport de l'aviron, nous faisons non seulement la promotion de leur santé physique, mais nous essayons aussi de leur transmettre les valeurs culturelles qui accompagnent le sport », a déclaré Hou Mingfei, directeur d'une école primaire du district du Hunnan. La pratique de l'aviron exige de collaborer étroitement avec les autres, de sorte que l'esprit d'équipe joue un rôle essentiel dans une compétition d'aviron, a poursuivi Hou Mingfei, soulignant que les élèves doivent apprendre par eux-mêmes l'importance de s'unir grâce au sport.

La ville offre également aux étudiants qui cherchent à faire carrière dans le domaine de l'aviron des canaux professionnels qui leur permettent de passer d'autres examens et de recevoir une formation. Non seulement ce système éducatif intégré d'aviron soutient le développement des sports à l'échelle locale, mais il aide la ville à mieux s'imprégner du pouvoir de croissance jeune et énergique.

