Pour favoriser la prospérité et améliorer la qualité de vie, Huai'an tire parti de son statut de base céréalière et de berceau de la cuisine Huaiyang, l'une des quatre cuisines chinoises traditionnelles, pour développer une industrie alimentaire spécialisée. Cai Lixin, secrétaire du parti de la ville de Huai'an, indique que la valeur totale de production du secteur dépasse les 100 milliards de yuans.

Ni Jianhua, directeur du Bureau de l'agriculture et des affaires rurales de Huai'an, explique que la ville s'est efforcée de promouvoir différents aspects de sa production agricole (échelle, normes, information, réseau et chaîne) en développant des bases, des normes, des systèmes de contrôle de la qualité, des plateformes de commerce électronique et des magasins hors ligne.

Lors de la troisième édition de l'Exposition alimentaire mondiale de Chine (Huai'an) qui s'est tenue à Huai'an du 15 au 17 octobre, la ville a mis en avant de nombreux produits agricoles locaux de qualité afin de faire découvrir au monde ses atouts gastronomiques uniques.

Plus de 336 entreprises agroalimentaires de renom ont participé à l'exposition, dont 94 entreprises étrangères issues de 24 pays et régions.

Une plateforme en nuage - intégrant l'exposition, la conférence et la connexion - a également été mise en place, attirant 448 exposants et plus de trois millions de visiteurs professionnels.

Au cours de l'exposition, Huai'an a présenté 25 projets agroalimentaires représentant un investissement total de 24,1 milliards de yuans, dont sept projets à financement étranger représentant un investissement total de 969 millions de dollars américains.

Huai'an a également lancé plusieurs projets pilotes visant à impliquer la population locale dans la production agricole et l'aider ainsi à sortir de la pauvreté.

En 2018, le comté de Lianshui à Huai'an a pris l'initiative d'ouvrir un supermarché de lutte contre la pauvreté. Cet établissement aide à la création d'entreprise et à la recherche d'emploi, soutient les œuvres de bienfaisance et propose des services de consultation. Il fournit également de l'information sur les projets de développement, la formation professionnelle et la recherche d'emploi.

Selon Guo Yajun, responsable de la lutte contre la pauvreté de la ville de Chenshi, dans le comté de Lianshui, le supermarché propose des solutions intelligentes et novatrices pour aider les gens à sortir de la pauvreté.

Dans le cadre de cette initiative, Guo a par exemple aidé une famille de trois personnes à obtenir un prêt modeste pour démarrer une entreprise d'élevage de poulets. La famille possède aujourd'hui quelque 3 000 poulets et des dizaines de moutons, et touche un revenu annuel d'environ 100 000 yuans.

