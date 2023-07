Xinhua Silk Road : Une ville ancienne du nord de la Chine connaît un essor du tourisme culturel stimulé par l'innovation du côté de l'offre

BEIJING, le 1er juill. 2023 /CNW/ -- La 9e conférence sur le développement du tourisme au Shanxi, qui s'est tenue du 26 au 28 juin à Datong, dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, a mis en lumière la façon dont la ville ancienne s'est tournée vers l'innovation pour dynamiser son secteur du tourisme culturel.

La photo montre la cérémonie d’ouverture de la 9e conférence sur le développement du tourisme au Shanxi. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Comparativement aux années précédentes, la conférence de cette année a accordé la priorité à l'innovation du côté de l'offre et favorisé l'établissement de plateformes pour la coopération entre les demandeurs de services de tourisme culturel et les principaux fournisseurs afin de stimuler différents programmes novateurs de tourisme culturel.

Plus de 100 institutions de tourisme culturel novatrices, comme le China Oriental Performing Arts Group et des entreprises connexes, ont participé à la conférence, notamment des fournisseurs et demandeurs de services provenant principalement des régions pittoresques importantes, et des exploitants de quartiers touristiques connexes.

Zhang Qiang, maire de la ville, a expliqué que le Shanxi avait fait de l'innovation du côté de l'offre un moyen efficace de stimuler le développement de qualité du tourisme culturel au cours des dernières années et d'accumuler une vaste expérience dans la création d'un nouveau modèle de développement pour l'industrie locale du tourisme culturel, caractérisé par de nouvelles expériences sur des sites pittoresques, de nouveaux aménagements commerciaux, de nouvelles marques culturelles et de nouveaux modèles de marketing.

Lors de la cérémonie d'ouverture de mardi, le département de la culture et du tourisme du Shanxi a lancé, conjointement avec ses pairs de Beijing, Tianjin, Hebei et de Mongolie intérieure leur effort de coopération stratégique favorisant le développement coordonné du tourisme culturel. Quatre villes, dont Dalian, Dali, Datong et Daqing, ont signé des accords de coordination et de coopération entre villes jumelles afin de renforcer le développement du tourisme culturel dans toutes les régions.

Les touristes de Beijing, de Tianjin, du Hebei et de la Mongolie intérieure ont représenté plus de 60 % des touristes de l'extérieur à Datong, ce qui témoigne de leur intégration dans la région de Beijing-Tianjin-Hebei et des résultats de la création d'un centre régional de tourisme culturel, selon le rapport sur l'indice de développement de l'industrie du tourisme en Chine (Datong) (janvier-mai 2023) publié par les services d'information économique de la Chine.

Datong a exploité pleinement ses abondantes ressources culturelles et touristiques pour dynamiser le tourisme grâce à la culture et a consacré de grands efforts à la protection et à la restauration d'anciennes villes, à la construction de sites pittoresques, à l'offre de produits touristiques culturels et à l'intégration de multiples formats d'affaires.

En vertu de ces pratiques, la satisfaction moyenne des touristes à l'égard de Datong a augmenté de 0,6 point de pourcentage par rapport à 2022, pour atteindre 4,56 points de pourcentage au cours des cinq premiers mois de 2023.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/334822.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2144471/pic.jpg

