BEIJING, 23 septembre 2025 /CNW/ - Le Zhejiang, une puissance économique de la Chine de l'Est, a récemment publié un ensemble de normes de groupe sur les zones de développement durable afin d'accélérer davantage le développement écologique provincial de grande qualité.

pic

Le 12 septembre, des représentants gouvernementaux locaux, des experts et des représentants d'associations et d'entreprises du secteur se sont réunis pour la conférence sur la publication des normes qui s'est tenue dans le comté d'Anji, dans la ville de Huzhou, afin d'explorer les moyens de soutenir davantage de regroupements d'industries vertes.

Dans le Zhejiang, les zones de développement de différents niveaux ont été l'arène principale de la réforme et de l'ouverture provinciales et sont restées pendant des années précurseurs dans la transition écologique de la province.

Hu Zhenfang, directeur adjoint du département du commerce de la province du Zhejiang, a souligné l'adhésion locale à l'orientation du concept des "deux montagnes" pour le développement des zones de développement dans la province.

Tout en mettant l'accent sur le développement vert, innovant et ouvert, les zones de développement du Zhejiang valorisaient à la fois la durabilité de l'industrie, de l'écologie et du développement et ont ajouté un élan vigoureux et durable au développement économique provincial de grande qualité, a déclaré M. Zhenfang.

Les normes de groupe pour les zones de développement durable du Zhejiang décrivent non seulement les moyens pratiques de leur développement durable différencié, mais offrent également un "échantillon du Zhejiang" significatif pour les zones de développement ailleurs, a noté Zheng Ninghai, directeur adjoint de l'Association des zones de développement du Zhejiang.

À plus grande échelle, le China Economic Information Service (CEIS), un organe d'information économique de l'Agence de presse Xinhua, fera des recherches sur "l'indice mondial des zones de développement durable" pour évaluer scientifiquement le développement vert, innovant et coordonné des zones de développement, a expliqué Pan Haiping, président du CEIS.

S'engageant à contribuer au développement durable et de haute qualité des zones de développement mondiales grâce à l'indice, le CEIS se consacre à la construction d'un système de narration autour du développement vert pour partager les solutions chinoises avec le monde, a ajouté M. Haiping.

La publication des normes de groupe a été suivie le 12 septembre du lancement de la compilation des normes mondiales pour les zones de développement durable et de l'installation de la base du groupe de réflexion sur les zones de développement durable dans la zone de développement économique d'Anji.

Dans le comté pittoresque, la philosophie qui sous-tend "les eaux lucides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables" a été adoptée de manière proactive et un chemin de développement de haute qualité guidé par la fabrication de pointe et des services modernes a été mis en forme là-bas, a déclaré Yang Weidong, chef du parti du comté d'Anji.

Co-organisée par le Département du Commerce de la province du Zhejiang et le CEIS, la conférence a également organisé des sessions thématiques explorant des sujets tels que la reconnaissance mutuelle des normes internationales connexes.

