BEIJING, 3 novembre 2025 /CNW/ - La Déclaration mondiale des vins et spiritueux de la rivière Chishui a été publiée au cours de l'édition 2025 du forum de la rivière Chishui, qui s'est tenu récemment dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, appelant au développement durable de l'ensemble de l'industrie du vin et des spiritueux.

La Déclaration encourage les entreprises du secteur du vin et des spiritueux à respecter la nature et à protéger l'écologie, à maintenir la qualité et à préserver la culture, à promouvoir la consommation rationnelle et saine d'alcool, à assumer leurs responsabilités et à servir la société.

Elle souligne également la nécessité pour les entreprises du secteur du vin et des spiritueux de poursuivre l'autonomisation technologique et le développement intégré, de favoriser l'ouverture, l'inclusion et le respect mutuel les unes des autres, de promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel pour la coexistence et la prospérité commune.

La déclaration a été publiée à un moment où l'industrie mondiale des spiritueux subit des défis importants en raison du changement de préférence des consommateurs mené par la jeune génération, en particulier la génération Z, l'application des technologies numériques dans le processus traditionnel de fabrication d'alcool, ainsi que les besoins liés à la mondialisation.

Sur le thème de « l'harmonie entrelacée », l'édition 2025 du forum de la rivière Chishui a attiré près de 400 participants d'ici et d'ailleurs, y compris des représentants de grandes entreprises du secteur des vins et des spiritueux et des experts de l'industrie, afin d'échanger des points de vue et des visions pour le développement de l'industrie mondiale des spiritueux. Le forum a été organisé par le Service d'information économique de la Chine et China Moutai.

