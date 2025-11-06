BEIJING, 6 novembre 2025 /CNW/ - La saison culturelle et artistique 2025 du fleuve Yangtze s'est terminée le soir du 30 octobre à Yichang, dans la province du Hubei, en Chine centrale.

L'événement a réuni des professionnels du cinéma, des universitaires du milieu de la culture et des représentants de divers secteurs partout au pays.

image

La saison culturelle et artistique du fleuve Yangtze a été organisée conjointement par le gouvernement populaire de la province du Hubei, la commission des ressources en eau du Changjiang du ministère des Ressources en eau et China Three Gorges Corporation.

Du 12 septembre au 30 octobre, la célébration culturelle comprenait 12 événements principaux, dont une cérémonie d'ouverture intitulée « Éclairer le fleuve Yangtze », une semaine cinématographique nommée « Images du fleuve Yangtze » et une semaine de communication en ligne intitulée « Sons et points de vue du fleuve Yangtze ».

La cérémonie de clôture, qui a eu lieu au stade du Yichang Olympic Sports Center, a mis en valeur des réalisations dans les domaines des beaux-arts, de la photographie, de la musique, du théâtre et de la littérature pendant le festival.

Au cours des dernières années, Yichang a organisé des événements comme le Festival international du tourisme de China Three Gorges et la Global Tour Operators Conference, faisant la promotion de la portée internationale de la culture Qu Yuan et des projets du patrimoine culturel immatériel.

Au cours des cinq dernières années, ces événements ont attiré des participants de plus de 100 pays et régions dans le monde, renforçant ainsi l'influence mondiale des marques culturelles régionales.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348164.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813986/image.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

