PÉKIN, 3 novembre 2025 /CNW/ - La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025 s'est achevée jeudi sur un événement thématique consacré à la coopération internationale en matière de résilience économique et commerciale dans un contexte de transformations mondiales.

Des invités venus de Chine et de l'étranger ont échangé leurs points de vue sur le paysage mondial des investissements et les tendances de développement, apportant leur expertise financière et insufflant un nouvel élan à la coopération et au développement économiques et commerciaux à l'échelle mondiale et régionale.

Aider les pays à bâtir une économie capable de promouvoir la croissance et de créer des emplois est l'objectif ultime de la Banque mondiale, a déclaré Axel van Trotsenburg, directeur général principal de la Banque mondiale, ajoutant que la Banque mondiale prendra des mesures telles que l'investissement dans la construction d'infrastructures, le soutien aux réformes politiques et réglementaires, la réduction des barrières non tarifaires et l'approfondissement de l'intégration régionale afin de stimuler la croissance économique.

Le développement de l'économie et du commerce internationaux ne peut être dissocié de l'interconnexion des règles financières et de l'autonomisation par l'innovation, et la puissance financière mondiale doit progresser avec l'économie réelle, les progrès technologiques et le développement social afin de construire un système financier plus inclusif et de fournir un soutien solide et des outils innovants aux entreprises dans leurs opérations commerciales mondiales, a indiqué Miao Jianmin, président de China Merchants Group Limited et président de China Merchants Bank Company Limited.

Il convient notamment d'accorder une attention particulière aux besoins des pays en développement, en favorisant leur intégration dans la chaîne de valeur mondiale par le biais d'investissements et de coopérations économiques et commerciales, a souligné Zhang Xiangchen, directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce.

Zhou Xiaochuan, ancien gouverneur de la Banque populaire de Chine, a fait remarquer que les banques centrales devaient trouver un équilibre entre la stabilité financière, la croissance économique et la croissance de l'emploi tout en prêtant attention à l'inflation, tandis que les pays en développement et les marchés émergents devaient également prêter attention à l'équilibre extérieur.

Au cours de la conférence de cette année, 38 événements thématiques de grande qualité ont été organisés avec succès, rassemblant plus de 400 participants provenant de plus de 30 pays et régions, notamment des représentants du gouvernement, des organisations internationales, des institutions financières, des experts et des universitaires, a souligné Yin Yong, maire de Pékin, dans son discours lors de la cérémonie de clôture.

La conférence met en évidence le rôle de la politique financière en tant que « baromètre » et comprend cinq sous-sites à l'étranger couvrant l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique du Nord. Selon M. Yin, plusieurs institutions clés ont été dévoilées, de multiples accords de coopération internationale ont été signés, plus de 100 réalisations importantes ont été annoncées et plus de 300 entreprises de grande qualité ont mené des négociations approfondies avec plus de 100 institutions d'investissement.

