PÉKIN, 18 octobre 2024 /CNW/ - Gayane Aleksanyan, journaliste arménienne de NEWS.am, s'est récemment rendue à Yichun, dans la province du Jiangxi, à l'est de la Chine, pour découvrir la culture traditionnelle chinoise et participer aux célébrations du festival de la mi-automne.

C'est la première fois qu'elle voyage en dehors de Pékin pendant son séjour en Chine, et c'est aussi la première fois qu'elle goûte au romantisme et au mystère du festival de la mi-automne.

Sa première étape a été Nanmiao, dans la ville de Yichun. L'environnement rural, les routes larges et les maisons de village bien ordonnées de la ville reflètent la modernisation de la campagne chinoise.

Depuis qu'elle a reçu le titre de « ville natale nationale des arts martiaux » en 1994, Nanmiao a préservé la tradition des arts martiaux. Dans un bâtiment ancestral, les enfants pratiquent le kung-fu et la danse du lion à l'occasion du festival de la mi-automne.

Les mouvements de kung-fu enseignés par le maître en arts martiaux requièrent une grande technique, a expliqué la journaliste.

Un autre moment fort de son voyage a été la visite du « Yuanzhou Qiaolou », l'observatoire astronomique local le plus ancien au monde. Le bâtiment, vieux de plus de mille ans, se trouve toujours au cœur de Yichun et constitue un point de repère culturel important.

« J'ai été fascinée par les anciens instruments utilisés pour mesurer le temps, et j'ai même essayé de faire sonner la cloche », a déclaré Gayane Aleksanyan avec enthousiasme.

Au manoir Xinkangfu, la journaliste a dégusté une variété de plats traditionnels de Yichun. La nourriture est délicieuse, même si le piment est un peu difficile à supporter, selon elle.

Outre les délices culinaires, Gayane Aleksanyan a également eu l'occasion de s'intéresser au patrimoine culturel immatériel de Yichun.

Alors qu'elle s'initiait à la peinture sur tissu de ramie, une forme d'art unique du sud de la Chine, elle a été profondément captivée par le savoir-faire artisanal. En utilisant de l'aquarelle sur du tissu ramie traditionnellement tissé à la main, l'artiste a dépeint les paysages et les coutumes locales avec des traits complexes.

Gayane Aleksanyan a également assisté à la cérémonie de clôture du 18e festival culturel et touristique de Yichun Moon, qui s'est tenu le 16 septembre. La magie des feux d'artifice et le spectacle lumineux des drones ont fait apparaître les éléments culturels uniques de Yichun dans le ciel nocturne, créant ainsi un spectacle de la mi-automne époustouflant.

« Le feu d'artifice était absolument époustouflant. J'ai saisi chaque moment magnifique avec mon appareil photo. Je suis très touchée de cette hospitalité chaleureuse et j'invite chaleureusement mes amis chinois à visiter l'Arménie », a déclaré la journaliste, ravie.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342625.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2533407/1.mp4

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Linlin Yang, [email protected]