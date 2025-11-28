BEIJING, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Une exposition consacrée à la porcelaine blanche de Dehua, en Chine, s'est ouverte vendredi dernier. Elle a attiré plus d'une centaine de visiteurs des deux pays et vise à mettre en valeur la culture traditionnelle chinoise tout en favorisant les échanges interculturels.

Des visiteurs admirent une œuvre d'art lors d'une exposition consacrée à la porcelaine blanche chinoise de Dehua à Los Angeles, aux États-Unis, le 21 novembre 2025. Ouverte vendredi, l'exposition a attiré plus de 100 visiteurs des deux pays et vise à mettre en valeur la culture traditionnelle chinoise tout en favorisant les échanges interculturels. Intitulée « L’esthétique de l’harmonie : Blanc de Chine, Porcelaine de Dehua », l’exposition a présenté une centaine d'œuvres d'art en céramique et de photographies finement travaillées. (Photo de Qiu Chen/Xinhua) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

L'exposition, intitulée « L'esthétique de l'harmonie : Blanc de Chine, Porcelaine de Dehua », a présenté une centaine d'œuvres d'art en céramique et de photographies finement travaillées. Alliant techniques traditionnelles et concepts de conception contemporains, les œuvres exposées mettent en valeur l'héritage culturel, la beauté artistique et l'esprit novateur incarnés par la céramique de Dehua.

S'exprimant lors de l'événement, Huang Hongjiang, consul général adjoint de la Chine à Los Angeles, a déclaré que la porcelaine Dehua représente non seulement les traditions culturelles ancestrales de la Chine, mais aussi son savoir-faire artisanal moderne et raffiné.

M. Huang a déclaré que le 15e plan quinquennal de la Chine offre de vastes perspectives de coopération mutuellement bénéfique avec les États-Unis dans les domaines du commerce, de l'investissement et autres, appelant à des efforts conjoints pour accroître les échanges et apporter davantage d'avantages aux populations des deux pays.

Fang Junqin, chef du comté de Dehua dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine, espère que cette exposition permettra au public américain d'apprécier l'élégance de la porcelaine de Dehua et l'esthétique orientale qu'elle incarne.

Fred Stehle, un habitant de Whittier dans le comté de Los Angeles, a déclaré à Xinhua que les pièces de porcelaine « sont incroyablement fines et délicates, riches en détails » et reflètent un mélange de tradition chinoise, de culture et d'artisanat moderne.

« Nous nous intéressons beaucoup à la culture chinoise et nous espérons en apprendre davaantage », a-t-il déclaré. « Nous espérons également visiter de nouveau la Chine dans un avenir proche. »

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348511.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833591/d2dfb48de0094bd88a488453aec9a5fe.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Linlin Yang, [email protected]