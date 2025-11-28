BEIJING, 28 novembre 2025 /CNW/ - La ville de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, a récemment été félicitée à deux reprises par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour ses réalisations pratiques en matière de préservation du patrimoine culturel, d'intégration culturelle et touristique, et de promotion du développement durable grâce à la culture.

La photo montre le certificat délivré par l’UNESCO à la ville de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine, la félicitant pour ses réalisations en matière de transmission et de préservation du patrimoine culturel immatériel. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La Conférence 2025 sur la coopération et le développement urbain de la Route maritime de la soie et la Conférence internationale des agents de voyages ont eu lieu récemment à Wenzhou. La séance principale de l'événement, qui s'est tenue le 19 novembre, a attiré plus de 300 participants nationaux et internationaux.

La Route maritime de la soie sert depuis longtemps de pont essentiel pour le commerce, le dialogue et les échanges culturels entre la Chine ancienne et le monde entier, a déclaré Ernesto Ottone Ramirez, sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO, dans son discours vidéo. Il a également noté que Wenzhou, une ville florissante grâce à plus de mille ans de commerce maritime, incarne cet esprit durable d'ouverture et de connectivité.

Il a pleinement reconnu les pratiques systématiques de Wenzhou en matière de protection du patrimoine culturel, d'intégration culturelle et touristique et de développement durable au moyen de plateformes telles que la Conférence sur la coopération et le développement urbain de la Route maritime de la soie.

Un certificat de l'UNESCO a été envoyé à Wenzhou depuis Paris le 3 novembre, témoignage de sa vive appréciation du ferme engagement dont la ville a fait preuve en matière de protection des compétences traditionnelles locales. Le certificat affirme que Wenzhou se distingue particulièrement dans la transmission et la protection d'un précieux patrimoine culturel -- notamment les savoirs historiques et la grammaire chinoise ancienne -- contribuant ainsi largement à la mise en valeur du rôle positif de la culture dans la promotion du développement durable.

En tant que ville historique et culturelle célèbre en Chine, Wenzhou possède une histoire de civilisation de plus de 5 000 ans et une histoire urbaine de plus de 2 210 ans. Elle compte actuellement 35 éléments de patrimoine culturel immatériel national, 159 de niveau provincial et 836 de niveau municipal.

Ces dernières années, Wenzhou a activement encouragé la transformation créative et le développement novateur de travaux liés au patrimoine culturel immatériel, en mettant sur pied des ateliers et des centres de recherche sur la communication internationale, en favorisant l'intégration du patrimoine culturel immatériel au système éducatif, ainsi que par la présence régulière de la culture locale sur la scène internationale, etc.

