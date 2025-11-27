BEIJING, 27 novembre 2025 /CNW/ - Les autorités locales ont annoncé mardi que la deuxième conférence internationale sur les échanges de talents de la Chine (Hainan) aura lieu à Haikou, capitale de la province du Hainan, dans le sud de la Chine, du 6 au 7 décembre.

L'événement, dont le thème est « soutenir les opérations douanières spéciales et construire conjointement un centre de talents », sera le plus grand événement d'échange de talents jamais organisé au Hainan, juste avant le lancement complet des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île le 18 décembre. La conférence coïncide également avec la dernière année du plan d'action pour le recrutement d'un million de personnes talentueuses de la province.

Zhang Yuhui, chef du bureau provincial de gestion des talents du Hainan, a déclaré que l'organisation de la conférence en cette période critique démontre la détermination du Hainan à bâtir un centre de talents et d'innovation technologique, et à améliorer ses politiques ouvertes et flexibles en matière de talents.

Selon ses organisateurs, la conférence se concentrera sur trois domaines : la présentation des réalisations, la promotion de l'intégration et l'expansion de la coopération. Il publiera les principaux résultats du plan d'action, mettra en lumière les contributions professionnelles au développement du port de libre-échange et définira les orientations politiques futures.

L'événement permettra d'établir des plateformes d'échange pour des secteurs clés comme la sélection des graines, la technologie en haute mer, l'aérospatiale, l'économie numérique et le développement vert, à faibles émissions de carbone, facilitant ainsi le dialogue, le partage des connaissances et la commercialisation des résultats de recherche afin de promouvoir une intégration plus poussée des talents et de l'industrie.

Tirant parti des avantages écologiques uniques du Hainan et du cadre stratégique du port de libre-échange, la conférence favorisera également une coopération plus approfondie avec la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et d'autres régions au moyen d'une coordination du recrutement de talents, de l'harmonisation des politiques et de la mise en commun des ressources.

Zhang Yuhui a souligné que la conférence de cette année sera marquée par une grande participation et une forte intégration intersectorielle, et qu'elle aura des perspectives internationales. Des hauts fonctionnaires, des spécialistes de premier plan dans de multiples domaines et des représentants d'organisations internationales et de multinationales seront présents.

Une série d'activités, y compris des discours, des séances de jumelage de l'industrie et des événements de recrutement, favorisera la coopération entre les principaux parcs industriels et les professionnels qualifiés. La conférence utilisera également des canaux de communication multilingues pour étendre sa portée mondiale et améliorer la capacité du Hainan à attirer des talents du monde entier.

