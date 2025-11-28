BEIJING, 28 novembre 2025 /CNW/ - Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd., un producteur d'étain raffiné situé dans le sud-ouest de la Chine, redouble d'efforts pour approfondir le marché mondial de l'étain grâce à une croissance axée sur l'innovation.

La photo montre une vision panoramique de la succursale de l’industrie de l’étain du Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. (source : Yunnan Tin Group (Holding). Co., Ltd.) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Après ces efforts centenaires, le géant chinois du secteur de l'étain a bâti une chaîne industrielle complète qui couvre l'exploitation minière, le traitement, la fusion, les matériaux d'étain, les produits chimiques d'étain et le recyclage connexe, ce qui en fait le plus grand producteur d'étain raffiné au monde au cours des deux dernières décennies.

De nos jours, les produits et les matériaux de l'entreprise sont largement utilisés dans les secteurs de l'aviation, de la communication 5G, des batteries photovoltaïques et des puces de semi-conducteurs, ce qui lui permet de s'implanter fermement dans l'industrie mondiale de l'étain.

De 2021 à 2025, l'entreprise a établi le modèle industriel « 4+2 » où les matières premières métalliques non ferreuses, la chaîne d'approvisionnement et la logistique, les nouveaux matériaux et la transformation en profondeur, ainsi que la gestion des actifs et les industries de soutien ont adapté leur stratégie à ses activités de base, son innovation scientifique technologique et ses plateformes de culture de talents.

Sun Yong, président du Yunnan Tin Group, a déclaré qu'un tel modèle industriel renforce non seulement les avantages existants de l'entreprise, mais jette également des bases solides pour des domaines tournés vers l'avenir. Depuis 2021, l'entreprise a incubé 17 autres plateformes et entités d'innovation au niveau étatique et provincial.

Un large éventail de technologies innovantes ont ainsi vu le jour, notamment celles qui surmontent les goulots d'étranglement dans la brasure haut de gamme, les flux de collage, les matériaux cibles ITO et les matériaux à haut degré de pureté pour les semi-conducteurs.

Sun Yong a souligné que pour les cinq prochaines années, Yunnan Tin Group a établi un plan de développement dans le cadre duquel elle mènera une campagne spéciale visant à renforcer sa compétitivité dans le secteur des matériaux de moyenne à haute gamme.

Selon lui, au lieu de percées distinctes, l'entreprise vise des avantages systématiques et se tourne actuellement vers la création de valeur axée sur l'innovation.

Dans la nouvelle ère, tirer parti d'une perspective mondiale pour conquérir l'avenir, participer à la coopération Belt and Road et accélérer la dynamique internationale sont tous des efforts déployés par Yunnan Tin Group pour étendre sa présence mondiale.

Sun Yong a souligné les priorités de trois aspects à cet égard, à savoir l'ouverture de la coopération pour établir un plan industriel mondialisé, l'adhésion au développement vert, y compris le développement de mines vertes, la production propre et l'économie circulaire, et l'image de marque priorisant la qualité.

« Avec des objectifs clairs et des produits de qualité supérieure, Yunnan Tin Group est déterminé à devenir un important fournisseur de solutions complètes pour les industries mondiales de l'étain et de l'indium », a ajouté Sun Yong.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834010/19380375e154471ca1085b40d4308434.jpg

