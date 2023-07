BEIJING, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Le comté de Changsha, une localité intérieure de la province du Hunan, au centre de la Chine, également appelée Xingsha, a vu la coopération économique et commerciale locale avec l'Afrique prendre de l'ampleur au cours de la troisième China-Africa Economic and Trade Expo (CAETE).

Le 1er juillet, lorsque le comté a accueilli la première réunion sur les échanges économiques et commerciaux entre Xingsha et l'Afrique lors de l'exposition, des contrats pour 14 programmes connexes impliquant des investissements de 1,5 milliard de dollars américains ont été signés, marquant une nouvelle coopération entre la Chine et l'Afrique dans des secteurs tels que la fabrication, l'énergie, l'infrastructure urbaine, l'industrialisation agricole et le tertiaire.

En tant que comté dont le commerce extérieur approchait les 130 milliards de yuans et dont le commerce avec des partenaires africains dépassait 7 milliards de yuans en 2022, Xingsha a débloqué le potentiel d'ouverture du développement ces dernières années.

Afin d'accroître la part des machines d'ingénierie locales, de l'information électronique, de l'agriculture et d'autres secteurs dans la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, le comté de Changsha a déployé des efforts inlassables pour encourager le regroupement d'industries avantageuses à l'échelle mondiale.

Le géant des machines d'ingénierie Sany Group est un exemple frappant de la façon dont les fabricants locaux ont exploré le marché africain. En 2002, l'entreprise a exporté son premier lot de niveleuses au Maroc; elle est active sur le continent depuis 20 ans et a récolté près de 17 milliards de yuans de chiffre d'affaires en Afrique, se classant au premier rang parmi tous ses homologues chinois.

Grâce à plus de 40 ans d'amitié avec les nations africaines, le comté de Changsha a signé un protocole d'entente avec le Rwamagana, dans la province orientale du Rwanda, pour renforcer les liens entre la Chine et l'Afrique. Les deux parties se sont engagées à communiquer et à coopérer dans les secteurs de l'économie et du commerce, de la science et de la technologie, de la culture, des sports, de l'agriculture et du tourisme.

Entre-temps, la Chambre de commerce du comté de Changsha, qui a stimulé l'économie et le commerce entre la Chine et l'Afrique, a été inaugurée le 1er juillet pour servir de pont entre le comté et ses homologues africains afin de stimuler les investissements connexes et l'ouverture.

Fu Xuming, secrétaire du comité du comté de Changsha du Parti communiste chinois, a déclaré que le comté s'efforce d'offrir l'environnement commercial le plus commode, des services chaleureux et d'excellentes conditions de travail pour que les entreprises et les amis africains puissent investir, vivre et travailler confortablement dans le comté de Changsha.

En s'unissant à l'Afrique, il contribuera également davantage à la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le cadre de la Belt and Road Initiative et à la construction d'un avenir commun pour l'humanité, a souligné Fu Xuming.

