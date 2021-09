Selon le rapport, Suzhou, l'une des grandes villes du delta du Yangzi Jiang, jouit d'une image unique grâce à sa culture traditionnelle de classe mondiale et à ses ressources aquatiques d'une grande richesse, à sa chaîne de l'industrie manufacturière complète et diversifiée et à ses avantages dans la mise à l'essai de projets de politiques préférentielles et d'ouverture par des plateformes économiques locales de niveau national.

Contrairement aux autres villes chinoises, Suzhou a fait l'objet de reportages dans les médias mondiaux en raison de quatre caractéristiques typiques.

Par exemple, on parlait habituellement de la ville avec des mots tendance comme « ville numérique », « anciens jardins chinois » et des mots liés à la construction urbaine, à la culture et au tourisme de Suzhou.

De plus, Suzhou a surtout fait l'objet de reportages dans les médias grand public mondiaux, qui adoptent, pour la plupart, une position neutre, lorsqu'on parlait de sujets liés aux milieux écologiques, aux progrès scientifiques et technologiques et au développement des industries émergentes.

La ville a aussi attiré plus d'attention de la part des médias traditionnels comme les magazines, les agences de presse, les sites Web d'information commerciale ainsi que les nouveaux médias, comparativement aux réseaux sociaux où les reportages sur Suzhou sont relativement rares.

YouTube s'est révélé une plateforme plus interactive et plus influente permettant à la ville de communiquer avec le monde. En effet, il est facile pour les campagnes d'influence de produire des émissions en direct générales sur Suzhou et l'expression audiovisuelle ainsi que les sujets couverts sont faciles à comprendre et plus proches de la vie quotidienne.

Tout cela est le résultat des efforts continus de Suzhou pour construire l'image de la ville au cours des dernières années. On a mis en évidence sa communication internationale grâce à plus de facteurs culturels et établi un mode de communication complet et multidimensionnel.

Pour mieux raconter les histoires de Suzhou, le rapport suggère que la ville approfondisse sa connaissance de son image et explore davantage la valeur de sa réputation.

