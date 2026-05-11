PÉKIN, 11 mai 2026 /CNW/ - Quanzhou, une ville historique de la province du Fujian du sud-est de la Chine, a fait la promotion de sa transformation d'une « puissance manufacturière » en une « capitale de la mode » en faisant progresser le développement intégré du « patrimoine culturel mondial + mode ».

Quanzhou était l'un des plus grands ports du monde le long de l'historique Maritime Silk Road, en particulier dans l'ancienne dynastie Song (960-1279) et la dynastie Yuan (1271-1368) de Chine. « Quanzhou : emporium mondial de la Chine des Song et des Yuan » a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en juillet 2021.

Dans cette ville du patrimoine mondial, 22 sites patrimoniaux, tels que le temple de Kaiyuan et le pont de Luoyang, tissent les souvenirs animés du « plus grand port de l'Est » à l'époque des dynasties Song et Yuan. Grâce à cet héritage, la ville s'est imposée comme une destination de choix de l'industrie culturelle et touristique, avec un nombre total d'arrivées de touristes atteignant 112 millions en 2025.

En tirant parti de ses avantages uniques, Quanzhou a mis sur pied un groupe de travail dédié à l'intégration de son patrimoine culturel profond au développement de l'industrie de la mode de la ville afin de propulser sa transformation d'une ville manufacturière à une ville de la mode.

Quanzhou dispose d'une pôle de 13 000 entreprises textiles, vêtements et chaussures, avec sa production industrielle de 2025 dépassant les 700 milliards de yuans. La ville a nourri de nombreuses grandes marques, dont Anta, Xtep, Septwolves, 361° et Peak. En s'appuyant sur cela, Quanzhou est devenu un point de repère important de l'écosystème de la fabrication de mode chinoise.

Du plus grand port d'Orient dans les dynasties Song et Yuan, à l'essor des grappes industrielles modernes représentant des centaines de milliards de yuans, Quanzhou a façonné son identité de mode avec sa confiance industrielle. En forçant une synergie entre le patrimoine culturel mondial et les tendances modernes, la ville s'est lancée dans une voie de développement de haute qualité qui habilite les industries avec la mode et relie le monde par le commerce.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350492.html

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SOURCE Xinhua Silk Road

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