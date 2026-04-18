PÉKIN, 18 avril 2026 /CNW/ - Fenjiu Group, fabricant chinois de baijiu, s'est engagé à continuer de servir de pont pour la communication, de lien pour la coopération et de témoin de l'amitié entre les pays du Sud global, a déclaré Wu Yuefei, vice-président du conseil et directeur général du groupe.

photo

S'adressant au Forum des financiers du Sud global 2026, Wu a déclaré qu'en tant que marque enracinée dans le premier échelon du secteur de l'alcool en Chine, Fenjiu n'est pas seulement un fidèle héritier de l'esprit des marchands du Shanxi, mais aussi un explorateur actif de la gouvernance d'entreprise moderne dans la nouvelle ère.

De l'agriculture verte à la transformation numérique, de l'accès aux canaux à la co-création de scénarios, l'industrie des boissons alcoolisées ne peut se développer sans l'application innovante d'outils financiers, a déclaré Wu, lors de la présentation du programme de revitalisation de Fenjiu.

Fenjiu continuera à travailler avec tous ses partenaires pour explorer les pratiques innovantes en finance verte et écrire conjointement un chapitre intitulé « Transformer le vert en or » dans le Sud global, a-t-il ajouté.

Les 1 500 ans d'histoire de Fenjiu lui ont donné confiance pour résister aux cycles économiques, a déclaré Wu. Fenjiu prône le « capital patient », soutenant la construction de capacités de base industrielles, la culture de la marque et l'innovation technologique dans une perspective à long terme, afin de rester stable et de progresser dans le contexte des fluctuations cycliques.

De plus, Fenjiu a profondément avancé sa stratégie commerciale consistant à « co-créer l'avenir avec les consommateurs », a déclaré Wu. Grâce à la transformation numérique et intelligente et à l'innovation culturelle, l'entreprise crée un nouveau scénario pour obtenir des avantages mutuels, des résultats gagnant-gagnant et une prospérité commune auprès des consommateurs.

À l'avenir, Fenjiu travaillera main dans la main avec des partenaires mondiaux pour discuter, construire, partager et obtenir des résultats gagnant-gagnant, a déclaré Wu. La société explorera en profondeur des domaines tels que la finance verte, la collaboration industrielle et la cocréation de valeur, transformant le consensus sur le développement vert en réalisations de coopération et la vision de la collaboration industrielle en actions concrètes.

Le Forum des financiers du Sud global 2026 s'est tenu à Pékin les 25 et 26 mars sous le thème « Illuminer le Sud global », réunissant des dirigeants d'établissements financiers, des experts et des dirigeants nationaux et internationaux pour un échange de points de vue sur les réalisations et les perspectives d'avenir de la coopération en matière de finance verte.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350219.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959232/photo.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

CONTACT : Shanshan Gu, [email protected]