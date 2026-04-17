BEIJING, 17 avril 2026 /CNW/ - Le long du littoral oriental de la Chine, le port de Ningbo-Zhoushan, dans la province du Zhejiang, est rarement calme. Les navires vont et viennent jour et nuit et, à l'intérieur des terres, les usines maintiennent un rythme similaire.

Cette combinaison aide à expliquer le rôle prépondérant de Ningbo dans le paysage industriel chinois. Il ne s'agit pas seulement d'un port majeur, mais aussi d'un des pôles manufacturiers les plus importants du pays.

Un technicien débogue un robot humanoïde dans une entreprise de Ningbo, dans la province du Zhejiang dans l'est de la Chine, le 26 mars 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Ici, les industries traditionnelles constituent encore environ 55 % de la base industrielle, ce qui correspond globalement à la structure nationale. Sa portée industrielle est étonnamment large, couvrant 36 des 41 principales catégories industrielles de la Chine. Plus de 90 % de ses fabricants sont des entreprises privées, bien que les grandes entreprises soutenues par l'État continuent également de faire partie du tableau.

Toutes ces caractéristiques font de Ningbo un microcosme révélateur du secteur manufacturier chinois en transition.

« Transition » est certainement le mot qui convient. Au cours des dernières années, la ville a constamment modernisé sa base de fabrication, utilisant des outils numériques, des plateformes Internet industrielles et l'IA pour rendre la production plus intelligente, plus efficace et plus précise.

Le rythme s'est accéléré cette année. Au cours des deux premiers mois de 2026, la production industrielle à valeur ajoutée des entreprises au-dessus de la taille désignée à Ningbo a augmenté de 9,3 pour cent sur un an, soit 4 points de pourcentage de plus que le taux annuel de 2025. Sur les 36 grandes industries de la ville, 27 se sont développées. La production dans les domaines de la construction automobile, des ordinateurs et des équipements de communication, ainsi que dans la fabrication d'équipements généraux, a connu une forte croissance au cours de cette période.

Pourtant, l'histoire la plus révélatrice ne réside pas dans les chiffres mis en avant, mais dans les changements à l'œuvre dans les ateliers de production.

Dans une zone d'exposition interactive gérée par Ningbo Puzhi Future Robotics Co., Ltd., des robots humanoïdes se balancent au rythme de la musique tandis que des machines à roues empilent des marchandises sur les étagères des supermarchés. Les flux de données provenant de capteurs tactiles, de mouvements de bras robotisés et de flux vidéo sont ensuite réintégrés à la formation des modèles.

Pour Zhou Xingyou, président du secteur de l'intelligence incarnée et vice-président de Joyson Holding Co., Ltd., une société de fabrication intelligente à orientation mondiale avec des opérations allant des systèmes automobiles à la robotique pour l'intelligence incarnée, l'avantage de Ningbo réside dans son abondance de scénarios industriels réels.

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SOURCE Xinhua Silk Road

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