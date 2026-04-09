PÉKIN, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le fabricant chinois de baijiu Wuliangye a participé à la conférence annuelle 2026 du Boao Forum for Asia (BFA) en tant que partenaire stratégique honoraire et fournisseur de l'alcool désigné, marquant le 25e anniversaire du forum.

L'événement s'est déroulé du 24 au 27 mars sous le thème « Façonner un avenir partagé : nouvelle dynamique, nouvelles opportunités, nouvelle coopération ». Wuliangye s'est associé au forum pendant neuf années consécutives depuis 2018.

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Wuliangye a présenté dans son kiosque des produits baijiu sur le thème du zodiaque et des produits inspirés de la Coupe du monde. La société a également organisé une expérience éphémère en plein air comprenant une boisson à 29% d'alcool, une zone robotisée de fabrication de cocktails et des jeux interactifs. L'entreprise a participé à la plénière d'ouverture, aux réunions du conseil d'administration et à un dîner de gala du 25e anniversaire.

Le 26 mars, Wuliangye a organisé une réception en soirée présentant trois cocktails basés sur ses liqueurs à 29%, 39% et 52% d'alcool, symbolisant la gratitude pour le passé, le présent et l'avenir.

Du 20 mars au 30 avril, Wuliangye a lancé une « saison de consommation de Boao » sur les chaînes hors taxes et de vente au détail de Hainan, avec des promotions et des campagnes interactives pour mobiliser les consommateurs.

La participation au forum est un élément clé de la stratégie globale de Wuliangye. À ce jour, le « Harmony Global Tour » de la marque a atteint 19 pays et régions. La société a établi trois centres de marketing internationaux dans la région Asie-Pacifique, en Europe et dans les Amériques, et a ouvert des restaurants Wuliangye à Hong Kong, Tokyo et Singapour pour intégrer le baijiu chinois dans les scènes sociales locales.

Lien original : https://fr.imsilkroad.com/p/350051.html

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SOURCE Xinhua Silk Road

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