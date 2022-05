Le site de Shimao, la plus importante ville datant de la période de Longshan jusqu'à la dynastie Xia (époque néolithique) découverte en Chine jusqu'à présent, revêt une grande importance afin de remonter à la source de l'ancienne civilisation de la Chine.

La cité perdue d'une superficie de 4 millions de mètres carrés, qui date de 2 300 ans av. J.-C., est située en bordure du désert de Muus dans la ville de Gaojiabao, à Shenmu.

Le site est divisé en trois parties; la pyramide centrale de la cité impériale, le centre-ville et le secteur périphérique. Les trois enceintes en pierre sont des excellents exemples de l'architecture des capitales anciennes de la Chine.

Au cours des dernières années, des travaux d'excavation ont permis la découverte d'une ville de pierres dotée d'immenses fortifications et d'une infrastructure sophistiquée, de milliers d'objets de luxe comme des jades, des poteries, des artéfacts en os, des sculptures en pierre et des murales.

Le site de Shimao est considéré comme l'une des plus importantes découvertes archéologiques de l'ère préhistorique au cours du présent siècle en Chine. Sa valeur scientifique a été reconnue au pays et à l'étranger.

En avril 2019, six projets, dont les ruines de Shimao, ont été ajoutés à la liste indicative pour les futures propositions d'inscription à la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. De plus, la ville de l'époque néolithique de Shimao a été classée parmi les 10 plus importantes découvertes archéologiques de la dernière décennie par la revue américaine Archaeology en décembre 2020.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/328070.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1824535/Shimao.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia Su, [email protected]