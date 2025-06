BEIJING, 2 juin 2025 /CNW/ - Le 21e tournoi sur invitation de bateaux-dragons Suzhou Creek de Shanghai s'est terminé le 25 mai dans le district de Putuo de Shanghai, établissant un nouveau record de participation pour la dernière décennie. Au total, 58 équipes de différents pays et de différentes régions ont participé à cette grande compétition.

Sous l'égide de la Fédération sportive de Shanghai et de l'administration de district et organisé par l'Association des bateaux-dragons de Shanghai, le Bureau des sports du district de Putuo et l'Oriental Sports Daily, l'événement a attiré 1 078 athlètes dans cinq catégories, dans les classes élite, universitaire, ouverte, secondaire et grand public.

La course de cette année a élargi sa portée internationale, attirant des équipes des Pays-Bas, de Belgique, du Luxembourg, de la Malaisie, de l'Australie et du Canada. Des rameurs des États-Unis, d'Allemagne, d'Espagne, de Suisse, de Hongrie, de Singapour et d'Afrique du Sud ont également joué un rôle clé.

Parallèlement à la course, un événement de marché thématique a offert aux résidents une expérience à guichet unique pour la culture, les sports et les divertissements.

Comme Putuo avance des initiatives pour développer une ceinture d'innovation le long du corridor Shanghai-Nanjing, l'événement a également servi de plateforme pour la coopération régionale. Des équipes de bateaux-dragons de sept villes, dont Nanjing, Wuxi, Changzhou, Suzhou, Nantong, Zhenjiang et Taizhou, ont participé à l'événement, renforçant les liens entre les villes grâce à des échanges sportifs et culturels.

