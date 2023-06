Xinhua Silk Road : Un journaliste étranger explore la culture populaire et le charme uniques de Yichun, dans la province du Jiangxi située à l'est de la Chine

BEIJING, le 19 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre du programme d'expérience du patrimoine culturel immatériel de Yichun au Jiangxi, Serik Korzhumbayev, rédacteur en chef du journal d'affaires Delovoy Kazakhstan, a récemment effectué un voyage d'expérience de cinq jours à Yichun pour établir un contact étroit avec une culture populaire unique.

Photo fournie à Xinhua montrant le parc Romance de la montagne de Mingyue à Yichun dans la province de Jiangxi située dans l’est de la Chine (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Serik Korzhumbayev a visité la région pittoresque de la montagne de Mingyue, le bureau du gouvernement de la préfecture de Gao'an Ruizhou, le musée de la porcelaine Yuan bleue et blanche, Fengcheng Hongzhou Kilnandand, etc. Il a fait l'expérience d'éléments du patrimoine culturel immatériel comme la source chaude et le gâteau éponge de Wentang, le Tambour de la victoire à Wanzai, la danse du lion avec la famille Yue à Fengcheng, le savoir-faire chinois dans le traitement des substances médicinales à Zhangbang.

Serik Korzhumbayev est d'abord allé dans la région pittoresque de la source chaude de la montagne de Mingyue. « La montagne de Mingyue à Yichun est une légende émouvante de Chang'e qui court vers la lune, et la source chaude riche en sélénium dans le canton de Wentang est reconnue comme la source chaude la plus merveilleuse en Chine », Yuan Chengyu, membre du comité de travail du parti et directeur du parti et du service du travail de masse, a présenté la légende et l'histoire de la montagne de Mingyue.

La production du gâteau éponge de Yichun a commencé dans la dynastie Song. Chaque fois qu'il y avait des banquets comme des mariages et des vins d'anniversaire, les gens du coin invitaient des cuisiniers à faire des gâteaux éponges à l'avance comme collations et cadeaux. Peng Ming, directeur général de Jiangxi Haocai Food Co., Ltd., a fait une présentation en faisant un gâteau éponge pour les invités. En 2021, la technique du gâteau éponge est devenue un patrimoine culturel immatériel du Yichun.

À pied dans l'ancienne ville de Wanzai, le spectacle du Tambour de la victoire de Wanzai, qui fait partie du patrimoine culturel immatériel national, a attiré l'attention de la délégation en visite. « Je n'ai jamais vu une danse orientale aussi ancienne et mystérieuse. » Serik Korzhumbayev s'est émerveillé en prenant des photos.

En arrivant à Fengcheng, la délégation a admiré un autre projet national du patrimoine culturel immatériel, la danse du lion de la famille Yue. Il s'agit d'une sorte d'activité d'art populaire créée par la population locale de Fengcheng pour commémorer le héros national Yue Fei, qui a pour origine la dynastie Song et qui s'est développée avec la dynastie Ming, avec plus de 400 ans d'histoire.

La culture chinoise est vaste et profonde. La culture de la porcelaine et la culture traditionnelle de la médecine chinoise sont très célèbres dans les pays des routes de la soie. C'est un voyage inoubliable, et j'ai hâte de partager les coutumes et la culture populaires de Yichun avec d'autres personnes, a dit Serik Korzhumbayev après son voyage.

