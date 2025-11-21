BEIJING, 21 novembre 2025 /CNW/ - Un groupe de réflexion délégué composé de représentants du gouvernement et d'experts de l'industrie de la Chine et de l'étranger a mené une étude sur le terrain au siège social mondial de JD.com ce lundi, afin d'obtenir des renseignements de première main sur la dynamique de l'innovation de cette entreprise technologique.

Le siège social mondial de JD.com, situé dans la zone de développement économique et technologique de Beijing, s'étend sur plus de 30 hectares avec une superficie totale de plus de 2 millions de mètres carrés, représentant une communauté de bureaux moderne qui intègre la sophistication technologique à la conception centrée sur l'humain.

Au cours de la visite, la délégation s'est réunie devant le modèle architectural détaillé du campus du siège social de JD.com. Le modèle démontre le groupe de sièges sociaux de JD.com et sa planification du réseau de bureaux mondial, mettant en évidence la vision stratégique mondiale et le cadre de développement de ce chef de file technologique.

La délégation s'est ensuite rendue dans la salle d'exposition culturelle, où la technologie intégrée de l'ombre lumineuse et les écrans physiques retracent de façon saisissante l'évolution de JD.com, d'un petit comptoir à Zhongguancun à une entreprise Fortune Global 500. Tout au long de son parcours, JD.com a non seulement été témoin du développement économique rapide de la Chine, mais il est également devenu un représentant exemplaire de l'équilibre entre l'innovation et la responsabilité des entreprises à l'ère numérique.

Christophe de Contenson, maire de Couzon à Auvergne-Rhône-Alpes, en France, a fait remarquer que le siège social de JD.com est aussi magnifique qu'une ville, avec une envergure opérationnelle et un volume d'affaires tout aussi impressionnants.

La délégation s'est ensuite déplacée vers l'écran de mégadonnées « JD Today » dans l'espace d'exposition JD Vision. À l'écran, on peut voir les données sur les transactions en temps réel de façon dynamique au moyen de carte des points chauds et de classements des ventes par catégorie de produits, fournissant une description claire des points chauds et des tendances en matière de consommation à l'échelle nationale. L'ensemble du processus met en valeur l'efficacité opérationnelle de JD Logistics et le dynamisme de l'économie de consommation chinoise.

Au cours de la séance d'échange qui a suivi, les dirigeants de JD.com ont systématiquement présenté le profil complet de la société et le plan d'affaires de JD Global Sales. Depuis sa création en 2015, l'entreprise a pris de l'expansion dans plus de 100 pays et régions, introduisant plus de 20 000 marques étrangères. Grâce à des modèles novateurs et à sa chaîne d'approvisionnement numérique intelligente avec près de 90 entrepôts de stockage et entrepôts à l'étranger, JD Global Sales s'engage à créer des voies efficaces pour que les marques internationales puissent accéder au marché chinois.

En 2025, JD.com figure au 44e rang sur la liste Fortune Global 500 et occupe la 10e position du classement des 500 meilleures entreprises chinoises en 2025.

