BEIJING, 9 novembre 2023 /CNW/ - Un symposium sur la promotion du développement culturel du fleuve Yangtsé s'est tenu jeudi à Nanjing, capitale de la province chinoise du Jiangsu.

Sur le thème « de la valeur du temps pour la culture du fleuve Yangtsé et de la construction d'une civilisation moderne de la nation chinoise », le symposium a attiré des chercheurs de tout le pays pour interpréter conjointement le patrimoine culturel millénaire du fleuve Yangtsé.

Lors du symposium, le rapport sur l'indice de développement culturel Chine-Yangtsé pour 2023 et un livre bleu sur le développement culturel du fleuve Yangtsé de 2022 à 2023 ont été dévoilés.

En tant que ville ayant servi de capitale de six dynasties dans l'histoire chinoise, Nanjing est l'un des berceaux de la civilisation chinoise et possède une riche culture.

Ces dernières années, Nanjing s'est engagée à préserver, transmettre et promouvoir la culture du fleuve Yangtsé.

Avec l'aide de la technologie numérique, Nanjing a approfondi la promotion de l'application numérique du patrimoine culturel et a mis en place la plate-forme de démonstration de Nanjing, tirée de la plate-forme infonuagique du parc culturel national du fleuve Yangtsé (section Jiangsu), la plate-forme infonuagique Nanjing Wendu, et plus encore, dans le cadre des efforts plus larges pour établir la ville comme un nouveau haut plateau pour le développement de « l'intelligence numérique du fleuve Yangtsé ».

