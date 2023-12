BEIJING, 25 décembre 2023 /CNW/ - Un train de marchandises transfrontalier G60 circulant sur la ligne de chemin de fer Chine-Laos chargé de 39 unités équivalentes à à vingt pieds (EVP) contenant des appareils ménagers tels que des laveuses, des climatiseurs et des réfrigérateurs, ainsi que des machines d'ingénierie et des instruments optiques, a récemment quitté le district de Songjiang à Shanghai en direction du Laos et du Myanmar.

Photo de la vallée de l’innovation scientifique et technologique G60 dans le delta du fleuve Yangtze, en Chine . (Source : district de Songjiang de Shanghai) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

D'une superficie totale de 76 200 kilomètres carrés, « G60 » désigne la vallée de l'innovation scientifique et technologique G60 dans le delta du fleuve Yangtze, en Chine, qui couvre les neuf villes et districts dont le district de Songjiang de Shanghai, la ville de Suzhou de la province du Jiangsu, les villes de Hangzhou, Huzhou, Jiaxing et Jinhua de la province du Zhejiang, et les villes de Hefei, Wuhu et Xuancheng de la province d'Anhui.

Le train est le premier train de marchandises international à partir de Songjiang, la plaque tournante logistique multimodale internationale. Songjiang sert non seulement de plaque tournante logistique parmi les neuf villes et districts de la vallée de l'innovation scientifique et technologique G60, mais aussi de lien avec d'autres villes du delta du fleuve Yangtze.

Grâce à son emplacement avantageux, Songjiang peut maintenant faciliter la libre circulation des éléments scientifiques et technologiques et répartir les éléments d'innovation, la chaîne industrielle et d'approvisionnement, ainsi que les jeunes talents de façon pratique et appropriée dans la vallée de l'innovation scientifique et technologique G60.

Selon le plan local de Shanghai, le train à grande vitesse Shanghai-Suzhou-Huzhou entrera en service en 2024. Ensuite, la nouvelle gare ferroviaire de Songjiangnan servira de première gare avec un flux annuel de passagers attendu de plus de 20 millions de personnes.

