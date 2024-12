BEIJING, 2 décembre 2024 /CNW/ - Snowsky Salt Industry Group Co., Ltd. (Snowsky Salt, 600929.SH), une entreprise chinoise spécialisée dans la production et la commercialisation de sel, a lancé le 27 novembre une série de nouveaux produits à base de sel écologique.

Snowsky

L'événement de lancement, qui a eu lieu à Changsha, capitale de la province du Hunan, en Chine centrale, a attiré plus de 160 représentants d'associations industrielles, d'entreprises et d'institutions comme la China Salt Association, la China Cuisine Association, le State Information Center, le China National Light Industry Council, Suyan Group, Guangxi Salt Industry Group, etc.

On apprend que le lancement couvre six catégories, y compris le « sel écologique » et le « sel écologique de mer et de lac » et 12 produits spécialisés dans le but de répondre aux différents besoins d'une clientèle diversifiée.

Lors de l'événement de lancement, Snowsky Salt a conclu un accord de coopération stratégique avec JD Super, la division supermarché de JD.com, pour le lancement exclusif de la nouvelle série de produits de sel écologique, Entre-temps, des accords de coopération stratégique ont été signés avec plusieurs distributeurs pour stimuler conjointement la promotion des ventes des nouveaux produits et promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie.

Fondée en décembre 2011, Snowsky Salt possède six entreprises de production de sel désignées à l'échelle nationale, 16 succursales de marketing régionales et une société commerciale en Chine. Elle a été inscrite à la Bourse de Shanghai le 26 mars 2018, dans ce qui est reconnu comme la « première mesure de la réforme chinoise du sel ».

Snowsky Salt, dont la valeur de la marque est estimée à 11,818 milliards de yuans, est devenu l'un des principaux producteurs de sel en Chine.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343325.html

