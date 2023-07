Xinhua Silk Road : Snowsky Salt établit une filiale d'importation et d'exportation pour étendre son empreinte mondiale

BEIJING, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Snowsky Salt Industry Group Co., Ltd (Snowsky Salt, 600929.SH), une entreprise chinoise de production et de commercialisation de sel, a inauguré une filiale pour l'importation et l'exportation de ses produits le 1er juillet à Changsha City, dans la province du Hunan, au centre de la Chine, dans le cadre des efforts déployés pour étendre ses activités à l'étranger.

La nouvelle société vise à devenir un important fournisseur de sel et de produits chimiques à base de sel en Asie. Elle cible une empreinte commerciale dans plus de 10 pays et régions en 2023, avec des exportations atteignant 500 000 tonnes et des revenus de plus de 40 millions de yuans. Ses objectifs pour la période 2024-2025 sont d'atteindre le Japon, la République de Corée, les dix pays membres de l'ANASE, le Moyen-Orient et d'autres régions, d'exporter 150 000 tonnes de produits et de générer environ 150 millions de yuans de revenus.

La création de la filiale marque un pas en avant pour Snowsky Salt, qui a connu un taux de croissance annuel composé de plus de 20 % au cours des dernières années, pour devenir une entreprise de sel de classe mondiale.

Snowsky Salt a commencé à explorer l'exportation de ses produits de sel sur les marchés mondiaux en 2019.

En juin 2020, l'entreprise a exporté quelque 6 000 tonnes de sel comestible vers l' Angola , marquant ainsi sa première entrée sur le marché africain. En juillet de la même année, elle a exporté plus de 1 200 tonnes de sel comestible dans de petits sacs à Singapour, puis au Cambodge et au Laos.

En juin 2021, le producteur de sel a ouvert un compte sur Alibaba.com, rendant ses produits accessibles pour le commerce électronique transfrontalier.

En 2022, Snowsky Salt a pris de l'expansion au Moyen-Orient. De la fin de 2022 au début de cette année, elle a mené des recherches approfondies sur les marchés de l'ANASE et a effectué des visites dans des pays comme le Cambodge et le Laos.

Snowsky Salt a connu un essor des exportations. Elle a exporté 67 000 tonnes de sel en 2021, avec un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de yuans. Ses exportations ont atteint 90 000 tonnes en 2022.

Entre-temps, la structure d'exportation de l'entreprise a continué d'être optimisée. Les produits d'exportation ont couvert le sel comestible, le sel blanc et les produits chimiques à base de sel, comparativement à seulement de gros sacs de sel auparavant.

On a appris que Snowsky Salt se concentrera d'abord sur les marchés de la région Asie-Pacifique, en particulier en Asie du Sud-Est, puis étendra sa présence au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Amérique.

