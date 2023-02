BEIJING, le 2 févr. 2023 /CNW/ -- Sheng Hong Holding Group, une entreprise chef de file de la haute technologie à Suzhou, a signé un contrat qui concrétise ses projets de giga-usine de batteries et d'institut de recherche sur l'énergie nouvelle par un investissement total d'environ 30,6 milliards de yuans dans la ville de Zhangjiagang de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine.

Les projets seront achevés par phases et devraient générer des revenus annuels de plus de 56 milliards de yuans. Parmi eux, les premières phases du projet de 24 GWh et du projet de l'institut de recherche sur les batteries à énergie nouvelle, utilisant un investissement total de 14 milliards de yuans, devraient être achevées et suivies de la mise en service dans trois ans. Les revenus annuels de ces projets devraient s'élever à 24 milliards de yuans.

Han Wei, chef du Parti de Zhangjiagang, a déclaré que la ville s'était engagée à créer un environnement commercial avantageux pour les grands projets et les entreprises de grande qualité, et à fournir d'excellentes garanties pour la mise en œuvre des projets.

Sheng Hong Holding Group, l'une des entreprises en expansion à Suzhou faisant partie du classement Fortune Global 500, est devenue un groupe industriel de haute technologie international, intégrant toute la chaîne industrielle du raffinage pétrochimique, de l'énergie nouvelle, des nouveaux matériaux et des textiles haut de gamme.

Miao Hangen, président de Sheng Hong Holding Group, a soutenu que les projets lancés par l'entreprise devraient stimuler le développement économique de la ville de Zhangjiagang.

De plus, Zhangjiagang a assisté à la signature de 100 grands projets, représentant un investissement total de 59,72 milliards de yuans, lors d'un événement de promotion des grands projets qui s'est tenu le 29 janvier 2023, dont 22 projets financés par des sources étrangères, pour une valeur de 10,18 milliards de yuans.

