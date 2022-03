BEIJING, 31 mars 2022 /CNW/ - Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), un important fabricant mondial d'équipements solaires, a récemment conclu la livraison de modules photovoltaïques d'une puissance de 72 MW à Citicore Power Inc. (Citicore), une entreprise du secteur des énergies renouvelables aux Philippines réputée et axée sur les communautés.

Selon Seraphim, Citicore a commandé, en juillet 2021, suffisamment de modules monofaciaux (produisant chacun 540/545 W) pour atteindre une capacité de production de 72 MW.