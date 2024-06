BEIJING, 21 juin 2024 /CNW/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), un fabricant de produits solaires de calibre mondial, a lancé une série de nouveaux modules photovoltaïques comme le module bifacial TOPCon et le module HJT 720 W à la 17e édition du SNEC (2024) International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC PV POWER EXPO 2024).

Les nouveaux produits ont attiré l'attention des participants à l'exposition qui a eu lieu à Shanghai, dans l'est de la Chine, du 13 au 15 juin de cette année.

La photo montre Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim) à la 17e (2024) International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition à Shanghai, dans l’est de la Chine, du 13 au 15 juin 2024. (fourni par Seraphim) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Il est à noter que parmi les nouveaux produits dotés des technologies de cellules solaires TOPCon et HJT, les modules bifaciaux HJT de la série Hydra ont une puissance de 720 W et une efficacité de conversion d'énergie de 23,18 %, avec un taux bifacial de 90 %, à 5 % près. Ces modules conviennent aux centrales électriques terrestres à grande échelle, aux toits industriels et commerciaux et à d'autres scénarios d'application.

La série de modules bifaciaux TOPCon 620 W Sable, un autre nouveau produit présenté à l'exposition, a une efficacité de conversion énergétique de 22,95 %. Il peut réduire efficacement l'effet des points chauds et le risque de points chauds du module.

Tout en s'efforçant d'innover sur le plan technologique et en lançant de nouveaux produits, Seraphim a également intégré le concept ESG dans l'ensemble du processus d'innovation en recherche et développement, de gestion de la qualité, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de fabrication intelligente, et a activement mis en œuvre la stratégie de double objectif en matière d'émissions de carbone.

Dans le contexte où l'industrie photovoltaïque fait face à une pression croissante, Seraphim compte sur son accumulation profonde de technologies et de produits pour consolider continuellement sa compétitivité dans l'industrie. À l'avenir, Seraphim approfondira sa stratégie d'entreprise de promotion du développement durable par l'innovation technologique et travaillera avec des partenaires en amont et en aval pour entreprendre un nouveau parcours vers la carboneutralité, selon Polaris Li, président de Seraphim.

Dans le cadre des deux objectifs en matière de carbone mis de l'avant par le gouvernement chinois visant à plafonner les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2060, l'industrie des nouvelles énergies, dirigée par l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque, est devenue un domaine important pour la formation de nouvelles forces productives de qualité, ce qui laisse entrevoir de brillantes perspectives.

Seraphim a connu une croissance constante depuis sa création il y a plus de dix ans. Avec une capacité de production mondiale de 13 GW, l'entreprise a vu ses produits photovoltaïques utilisés dans plus de 120 pays dans le monde.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/340741.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445315/pic.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Silvia Su, [email protected]