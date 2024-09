BEIJING, 11 septembre 2024 /CNW/ - Seraphim, un fabricant de produits solaires de calibre mondial, a récemment annoncé son portefeuille de projets d'énergie photovoltaïque à haut rendement de 776 MW en construction dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine.

La photo montre une vue panoramique du projet d’énergie solaire photovoltaïque de Seraphim dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. (gracieuseté de Seraphim) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Englobant six sous-projets répartis à Chuxiong, Lincang, Qujing et dans le comté de Guangnan de la province du Yunnan, le projet a réalisé des progrès importants depuis son lancement à la fin de 2023. Deux des sous-projets sont déjà achevés, et les quatre autres sont en cours de construction. Une fois terminé, le projet devrait fournir 1,3 TWh d'électricité verte au réseau local chaque année, ce qui témoigne d'un engagement ferme envers l'énergie durable.

Étonnamment, tous les modules photovoltaïques utilisés dans le cadre du projet sont des modules bifaces Seco 182 mm de Seraphim. Intégrant des technologies de barres omnibus multiples, d'encapsulation à haute densité et de demi-cellules, les modules bifaces de 182 mm de la série Seco favorisent un taux de conversion d'énergie de plus de 21,3 %, un gain de production d'électricité de 10 à 30 % à l'arrière et un transport fiable.

Polaris Li, président de Seraphim, a souligné l'importance stratégique du Yunnan pour l'entreprise et a exprimé sa confiance envers sa contribution continue aux objectifs de la province en matière d'énergie verte. Seraphim a surpassé ses concurrents et est devenu le principal fournisseur de modules de ce projet au Yunnan, démontrant une fois de plus sa force et sa valeur de marque exemplaires dans l'industrie.

En mai dernier, Seraphim a mis en service une nouvelle base de production dans le comté de Guangnan, au Yunnan, avec une capacité de production prévue de 1 GW, soulignant encore davantage l'engagement de l'entreprise à soutenir le développement de haute qualité de l'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque du Yunnan.

À l'avenir, Seraphim fera la promotion de la mise en œuvre d'un plus grand nombre de projets d'énergie propre au Yunnan pour aider la province à devenir une puissance énergétique en matière d'énergie verte, selon Polaris Li.

Seraphim est reconnu comme un fabricant de modules solaires de niveau 1 par BloombergNEF depuis une décennie et a reçu à maintes reprises la désignation « Top Performer » de PV Evolution Labs. Sa présence mondiale, avec des produits déployés dans plus de 120 pays, renforce sa position d'acteur de premier plan sur le marché de l'énergie solaire.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342051.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501510/Seraphim.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Silvia Su, [email protected]