BEIJING, 21 juillet 2022 /CNW/ - Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), un important fabricant mondial de produits solaires, a signé un protocole d'entente avec Resolar, une société d'énergie basée au Luxembourg, au début de juillet, dans le but d'approfondir la coopération sur le marché solaire de l'Union européenne (UE).

En vertu du protocole d'entente, Seraphim fournira jusqu'à 1 GW de modules photovoltaïques (PV) à Resolar en 2023. Ces modules seront utilisés dans les projets de cette dernière qui seront construits en 2023.

Le protocole d'entente s'inscrit dans le cadre du nouveau plan REPowerEU de l'UE, qui a été dévoilé le 8 mars pour accélérer la transition vers l'énergie propre.

Au premier trimestre de cette année, l'UE a importé 16,7 GW de modules PV de la Chine, soit une hausse de 145 % par rapport à l'année précédente, selon des données officielles.

« Resolar considère Seraphim comme un partenaire de longue date », a déclaré Luis López Martínez, chef de la direction de Resolar, ajoutant qu'il se réjouit à l'idée de poursuivre la collaboration mondiale avec Seraphim.

Polaris Li, président de Seraphim, a déclaré qu'avec l'objectif de carboneutralité en place, les pays européens font avancer la transition énergétique, dont l'urgence a été soulignée par le nouveau plan REPowerEU.

M. Li a ajouté que Seraphim a toujours accordé une grande importance au marché de l'UE, espérant contribuer à la transition verte mondiale avec les produits PV de haute qualité et la technologie PV avancée de l'entreprise.

Depuis sa création en 2011, Seraphim s'est spécialisé dans la recherche, le développement, la production, l'innovation et la vente d'équipements photovoltaïques. À ce jour, plus de 14 GW de produits de Seraphim ont été installés dans plus de 40 pays.

Resolar est un investisseur, un développeur et aussi une entreprise d'IAC pour des projets d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale. L'entreprise a été créée grâce à la collaboration internationale et compte plus de 21 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie solaire.

