BEIJING, 11 novembre 2021 /CNW/ - Le principal fabricant de produits solaires de la Chine, Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd., a récemment adhéré au Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), dans le cadre de ses engagements visant à contribuer au développement durable mondial.

L'entreprise s'est engagée à renforcer sa coopération avec des partenaires mondiaux, à promouvoir des actions commerciales mondiales responsables et à œuvrer pour le développement durable dans l'industrie photovoltaïque de la Chine.

« L'adhésion à l'UNGC est une étape importante pour l'entreprise dans le cadre de ses engagements envers la responsabilité sociale et le développement durable. Seraphim profitera de l'occasion pour honorer son engagement envers les dix principes de l'UNGC, pour relever les défis et tirer parti des possibilités que présente le développement durable, et pour chercher à obtenir davantage de coopération en vue de promouvoir la transition vers une société verte et à faibles émissions de carbone, a déclaré Polaris Li, président de Seraphim.

En fait, Seraphim a déployé des efforts en vue de réduire sa consommation d'énergie et d'atteindre son objectif de « carboneutralité ». Par exemple, l'entreprise a installé des systèmes de production photovoltaïque d'électricité dans ses usines de Changzhou et de Jinzhai, dans l'est de la Chine, afin de réduire les émissions de carbone que génèrent ses activités. En outre, l'entreprise a apporté plus de 40 améliorations à sa chaîne de production automatique optimisée, ce qui rehausse l'efficacité et la qualité tout en réduisant les coûts et assure une plus grande souplesse et transparence au niveau du processus de fabrication.

L'énorme investissement de l'entreprise dans la recherche et développement (R-D) est essentiel à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de carbone. Dès 2013, Seraphim a construit un centre de R-D primé de classe mondiale, ce qui lui permet d'avoir à son entière disposition des capacités de R-D et d'essais.

En outre, Seraphim intègre également le développement durable dans sa culture organisationnelle. En intégrant la philosophie verte dans ses activités quotidiennes, l'entreprise incite son personnel à utiliser les ressources de façon raisonnable afin de réduire les émissions de carbone au travail et au-delà, donnant ainsi un bon exemple dans l'industrie.

Depuis sa création en 2011, Seraphim s'est spécialisé dans la recherche, le développement, la production, l'innovation et la vente de produits photovoltaïques dans le cadre de son engagement visant à accélérer la transformation de l'énergie, à promouvoir le développement durable et à créer une meilleure société.

Le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative internationale qui a été lancée en 2000. Il vise à assurer une croissance durable à l'échelle mondiale, exige que ses entreprises et organisations membres soutiennent dix principes sur les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, et s'attend à ce qu'elles agissent comme de bons membres de la société en faisant preuve de leadership responsable et créatif.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/324785.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1685976/image1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jingyan Gao, 86-13552905167