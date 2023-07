BEIJING, 12 juillet 2023 /CNW/ - Le fabricant chinois de modules solaires de classe mondiale Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim) a signé un accord d'approvisionnement en modules solaires avec la société ERS Energy Group of Companies (« groupe ERS »), établie en Malaisie, le 21 juin 2023.

Seraphim a signé un accord d’approvisionnement de modules solaires de 300 MW avec le groupe ERS

Selon l'accord, Seraphim fournira des modules solaires à haut rendement pour la centrale électrique terrestre de 300 mégawatts (MW) du groupe ERS, située dans la province de Zambales, aux Philippines. L'approvisionnement en modules commencera au troisième trimestre de 2023 et sera terminé au deuxième trimestre de 2024.

Il est à noter que les composants fournis par Seraphim sont principalement constitués de modules à haute efficacité de 550/555 W, qui utilisent la technologie de cellules à barres omnibus multiples et un emballage haute densité. Ces modules présentent moins de pertes internes et moins de risques de microfissures, ce qui améliorera considérablement l'efficacité de la production d'électricité et réduira le coût d'équilibre du système (BoS).

En tant que principal fabricant mondial de produits photovoltaïques, Seraphim investit stratégiquement aux Philippines depuis 2016. En tenant compte des exigences uniques et des conditions d'installation des projets locaux, l'entreprise optimise continuellement les performances des produits et les niveaux de service pour répondre aux besoins des clients.

« Nous croyons que notre étroite collaboration avec le groupe ERS nous aidera à atteindre nos objectifs de développement durable en matière d'énergie propre et aura des répercussions positives sur l'économie, l'environnement et le développement social des Philippines et des collectivités locales », a déclaré Insan Boy, vice-président des ventes mondiales de Seraphim.

Le groupe ERS est un important fournisseur de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dont le siège social est situé en Malaisie.

« Nous avons réalisé avec succès plusieurs collaborations en matière d'approvisionnement de centrales électriques avec Seraphim dans le passé. Nous sommes impressionnés par la qualité et la performance exceptionnelles des composants de Seraphim, et c'est pourquoi le groupe ERS continuera de travailler avec Seraphim pour promouvoir conjointement le développement du marché de l'énergie solaire aux Philippines », a déclaré Jonathan Kan, directeur général du groupe ERS.

Au fil des ans, Seraphim a gagné la confiance et la reconnaissance de ses clients, tant au pays qu'à l'étranger, grâce à de solides capacités d'innovation technologique et de recherche et développement.

En se basant sur différents scénarios d'application, Seraphim a développé plusieurs séries de produits photovoltaïques et de solutions intelligentes. Seraphim détient plus d'une centaine de brevets technologiques et ses produits photovoltaïques de 20 gigawatts ont été appliqués dans plus de 100 pays et de nombreuses régions du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2151556/Pic.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia Su, [email protected]