BEIJING, 13 novembre 2024 /CNW/ - Depuis sept années consécutives, Wuliangye, un fabricant chinois de baijiu reconnu pour sa saveur éprouvée, a impressionné les visiteurs de l'Exposition internationale sur les importations en Chine (CIIE) avec sa culture de marque unique axée sur « l'harmonie et la beauté ».

Du 5 au 10 novembre, le kiosque d'expérience culturelle de Wuliangye à l'occasion de la 7e CIIE, plein d'expositions, notamment des produits de baijiu adaptés à la CIIE et à l'année lunaire chinoise et d'autres classiques, a attiré des foules de visiteurs nationaux et internationaux.

Des miniatures de ses huit anciens ateliers de fabrication de liqueur aux dernières saveurs et aux résultats de recherches liées aux microorganismes, le centre d'expérience culturelle de Wuliangye a présenté la manière dont la marque a poursuivi un développement de meilleure qualité axée sur « l'harmonie et la beauté ».

En tant que vétéran de la CIIE, Wuliangye a reçu de nombreux applaudissements et, depuis 2021, son kiosque d'expérience culturelle est devenu un incontournable de la CIIE, où le fabricant chinois de baijiu a également déployé des boîtes surprises thématiques et des kiosques de véhicules pour interagir avec les clients du monde entier.

Pendant des années, sa participation proactive aux activités de la CIIE, par exemple sur l'écoagriculture et le commerce durable cette année, et d'autres événements publics régionaux clés ont mis en lumière les « solutions de Wuliangye » sur la transition verte et la gouvernance de la sécurité alimentaire.

Ce qui se cache derrière, c'est la prévoyance du fabricant chinois de baijiu pour l'industrie du baijiu, qui parle de ses valeurs fondamentales axées sur « l'harmonie et la beauté ».

« Protéger conjointement la sécurité alimentaire et répandre la chaleur d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité, de la langue au cœur, sont des responsabilités pour tous », a déclaré Hua Tao, directeur général de Wuliangye Yibin Co., Ltd.

Dans son « cours sur la mondialisation », la qualité supérieure et la sécurité des produits sont toujours les résultats et les forces de Wuliangye, a fait remarquer Hua Tao, soulignant entre-temps l'adhésion de l'entreprise à la distillation de l'essence des cinq céréales, d'où Wuliangye a pris son nom, et le savoir-faire dans la fabrication d'alcool.

Selon Hua Tao, lorsque la culture de marque basée sur « l'harmonie et la beauté » se traduit par une production, un emballage, un transport et des ventes écologiques, Wuliangye devient l'un des pionniers du développement vert et à faibles émissions de carbone de l'industrie du baijiu en Chine.

Pour Wuliangye, le développement vert ne s'arrêtera jamais, mais il est en cours, a souligné Hua Tao, ajoutant que l'entreprise prévoit d'accroître ses contributions à cet égard et de créer des zones de production écologiques pour renforcer ses avantages.

Au kiosque de la CIIE cette année, la voiture-restaurant traditionnelle de type taverne et la voiture-restaurant baijiu-café-thé à l'ancienne de Shanghai ont bien interprété l'harmonie et la beauté de son développement.

