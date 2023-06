WASHINGTON, 27 juin 2023 /CNW/ - SEG Solar (SEG) et PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ont annoncé la conclusion d'un accord contraignant pour la location d'environ 41 hectares de terrains situés dans la région de Batang Regency, en Java central, en Indonésie, pour une durée de 80 ans.

Cérémonie de signature entre SEG et KITB

SEG a l'intention d'investir un total de 500 millions de dollars américains dans le développement du terrain pour la construction d'une installation de production de cellules solaires de 5 GW et d'une installation de fabrication de modules solaires de 3 GW par l'intermédiaire de PT SEG ATW Solar Manufaktur Indonesia, coentreprise dans ce projet. SEG s'est associée à PT ATW Investasi Selaras (ATW Group) pour aider à la construction des installations au niveau local en Indonésie.

La ligne de production de cellules solaires approvisionnera verticalement l'usine de modules de SEG à Houston, au Texas, aux États-Unis, et garantira la pleine capacité de tracer les composants au sein de la chaîne d'approvisionnement des modules. SEG vise à coopérer avec d'autres fournisseurs de composants photovoltaïques, y compris les plaquettes, lingots, boîtes de jonction, cadres et films éthylène-acétate de vinyle (EVA), afin d'établir des installations de fabrication en Indonésie.

Jim Wood, chef de la direction de SEG, a souligné : « Le pays offre un environnement propice, avec des politiques favorables, des avantages fiscaux et des ressources abondantes en silicium. »

Bahlil Lahadalia, ministre de l'Investissement de la République d'Indonésie, a déclaré : « Cet investissement créera plus de 2 000 emplois pour les Indonésiens et contribuera de manière significative à la croissance économique de la région de Batang. Le gouvernement indonésien s'est engagé à fournir un soutien fiscal visant à favoriser des résultats mutuellement avantageux. » Les installations devraient être achevées au deuxième trimestre de 2024 et seront l'une des plus grandes usines de cellules solaires et de modules en Indonésie.

Fondée en 2016, SEG est un important fabricant de solutions photovoltaïques verticalement intégrées dont le siège social est situé à Houston, au Texas, aux États-Unis. SEG aura plus de 5,5 GW de capacité mondiale de production de modules en 2024.

Établi en 2017, ATW Group est une société indonésienne d'investissement dans les énergies renouvelables. ATW Group possède un portefeuille de plus de 80 MWp dans l'archipel. KITB est le plus récent domaine industriel d'État en Indonésie, désigné pour être l'un des projets stratégiques nationaux depuis sa création en 2020. KITB dispose de 4 300 hectares de terrain; et le développement se fait en trois grappes.

