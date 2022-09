SAN ANTONIO, le 21 septembre 2022 /CNW/ - SEG Solar (SEG) a annoncé mardi son intention d'établir une usine de fabrication de modules photovoltaïques à Houston, au Texas, aux États-Unis, avec une capacité annuelle prévue de plus de 2 gigawatts (GW).

La construction de l'installation devrait commencer à la fin de 2022 et être pleinement opérationnelle à la mi-2023.

La photo montre un projet de centrale au sol de 60& MW de SEG Solar en Floride, aux États-Unis.

L'usine sera équipée de trois lignes de production ultramodernes capables de produire des modules solaires Topcon de type N à haut rendement avec des cellules solaires de 182 mm ou 210 mm.

Le développement de cette installation est la prochaine étape de la stratégie de localisation des produits à long terme de SEG, conçue pour mieux servir les clients aux États-Unis.

SEG est très enthousiaste à l'idée d'entrer sur le marché américain de la fabrication à l'heure actuelle, a déclaré Jim Wood, PDG de SEG, ajoutant que l'établissement de cette installation a du sens à plusieurs niveaux, en raison des récentes incitations à la fabrication solaire incluses dans la loi sur la réduction de l'inflation et du climat législatif actuel.

Il a déclaré que cette usine permettra à SEG de mieux contrôler la chaîne d'approvisionnement et de simplifier la logistique du transport, offrant ainsi aux clients des prix compétitifs et encore plus d'assurance de livraisons dans les délais.

SEG s'engage à s'approvisionner en composants et autres matériaux pour la production des modules de cette installation auprès de fournisseurs locaux aux États-Unis.

En conséquence, SEG prévoit que les modules fabriqués dans cette usine pourront bénéficier d'incitations au contenu local et éviteront ou réduiront considérablement bon nombre des droits de douane et autres restrictions auxquels sont confrontés les fabricants en dehors des États-Unis.

Les modules produits dans cette usine seront « assemblés aux États-Unis » et pourront également bénéficier de certaines autres certifications.

L'usine devrait créer jusqu'à 500 nouveaux emplois dans la région de Houston.

Fondée en 2016, SEG est basée au Texas et a fourni des modules pour plus de 1,2 GW de projets photovoltaïques sur le marché américain.

Sélectionné comme fabricant de modules photovoltaïques de niveau 1 par Bloomberg, SEG fournit des modules photovoltaïques fiables et performants pour les marchés des services publics, commerciaux et résidentiels. D'ici à la fin 2023, SEG prévoit de livrer plus de 2 GW de modules photovoltaïques annuellement.

