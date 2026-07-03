Xinhua Silk Road : ressentez la chaleur de la Route de la soie et découvrez la vie quotidienne animée de la Chine : China Railway Express Cargo Trace (Kazakhstan) • Sur les échanges culturels

Xinhua Silk Road : ressentez la chaleur de la Route de la soie et découvrez la vie quotidienne animée de la Chine : China Railway Express Cargo Trace (Kazakhstan) • Sur les échanges culturelsEnglish
Nouvelles fournies parXinhua Silk Road
03 juil, 2026, 14:27 ET
PÉKIN, 3 juillet 2026 /CNW/ - Ce parcours d'observation, de compréhension et de connexion nous a montré que lorsque la cargaison atteint sa destination, l'histoire entre les gens ne fait que commencer. Quand Alisher Rakhat transforme la Chine qu'il a traversée en histoires, quand Bulat Mukanov ramène à son campus la croyance de la coopération « précieuse comme de l'or », et quand Serik Korzhumbayev partage avec les gens ce qu'il a vu et entendu du China Railway Express, l'échange culturel devient ainsi une réalité qui peut être vue, touchée et ressentie. Il y a de la chaleur, des visages, des voix et un avenir. Par conséquent, les voisins deviennent des amis de confiance, les terres lointaines deviennent proches de nos cœurs, partageant un destin commun, relié par les montagnes et les rivières.
Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351128.html
Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/3003665/China_Railway_Express_Cargo_Trace.mp4
SOURCE Xinhua Silk Road
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