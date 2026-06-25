Xinhua Silk Road : divers représentants de domaines venus du monde entier se réunissent à Langjiu pour aborder les thèmes de la succession et de l'innovation

PÉKIN, le 25 juin 2026 /CNW/ - Lorsque l'Estate Culture Forum (région du baijiu (alcool blanc), rivière Chishui) s'est récemment ouvert au domaine Langjiu, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, des experts mondiaux du secteur se sont réunis pour explorer les moyens de mettre en œuvre une innovation axée sur le développement grâce à la transmission du patrimoine, afin de s'adapter aux cycles commerciaux.

La photo montre Wang Bowei, PDG de Sichuan Langjiu Co., Ltd., prononçant un discours lors du Forum sur la culture successorale (région de la rivière Chishui Baijiu) qui s'est tenu dans la province du Sichuan du sud-ouest de la Chine, le 20 juin 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

« À l'heure actuelle, l'héritage et l'innovation constituent les enjeux majeurs auxquels sont confrontées les marques mondiales de spiritueux », ont déclaré des dirigeants et des experts du secteur, qui ont convenu que la croissance axée sur la qualité faisait l'unanimité parmi les domaines viticoles, en Chine et à l'étranger.

« Pour Langjiu Estate, la qualité a toujours été le principe fondamental de son développement. L'entreprise s'est donné pour mission de nouer des liens entre la Chine et le reste du monde grâce au baijiu, et de mieux faire connaître à l'échelle mondiale la qualité exceptionnelle et la culture unique de cette boisson », a souligné Wang Bowei, PDG de Sichuan Langjiu Co., Ltd.

Grâce à ses techniques de distillation traditionnelles et aux conditions de stockage uniques offertes par la montagne Tianbao, au sein du domaine de Langjiu, l'entreprise dispose aujourd'hui d'un stock de 300 000 tonnes de baijiu de grande qualité aux arômes de sauce.

« Avec un chiffre d'affaires annuel strictement limité à un dixième au maximum de son volume de spiritueux stockés, la société Sichuan Langjiu Co., Ltd. joint le geste à la parole en gérant son activité de baijiu comme un secteur qui incarne la valeur du temps », a souligné M. Wang.

Tout en évoquant l'histoire centenaire de la Maison Camus, une distillerie française réputée exploitant son propre domaine, Ryan Camus, membre de son conseil d'administration, a déclaré que le caractère indépendant de l'entreprise garantissait la qualité des produits de la Maison Camus, transmise de génération en génération.

Disposant de caves d'une superficie de plus de 10 000 mètres carrés, le domaine viticole Schloss Reinhartshausen stocke des vins dont l'âge peut remonter jusqu'à 1861. Tous les vingt ans, des opérations d'inspection, de dégustation, d'enregistrement et de refermeture des bouteilles sont effectuées afin de garantir la qualité, a déclaré Laurenz P. Lergenmüller, PDG de Weingut Schloss Reinhartshausen.

Tous ces efforts consacrés à la qualité témoignent non seulement de la détermination des maisons chinoises et étrangères à préserver leur héritage en matière de qualité, mais aussi de leur engagement en faveur d'une innovation axée sur la qualité afin de faire face à la baisse mondiale de la demande en spiritueux et à l'évolution des préférences des consommateurs.

En recréant l'expérience de dégustation et en misant sur l'intégration intersectorielle, le domaine Langjiu a renforcé son attrait auprès des consommateurs et, depuis son ouverture au public en 2020, a accueilli plus d'un million de visiteurs, selon M. Wang.

Au sein du domaine, des bâtiments tels que l'espace de stockage en forme de jarre à alcool, nommé « Golden Goblet Castle », incarnent parfaitement le goût et la qualité de Langjiu. C'est précisément en conférant un charme poétique et beau à l'alcool que l'entreprise s'efforce de répondre aux besoins en constante évolution des jeunes consommateurs, a ajouté M. Wang.

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SOURCE Xinhua Silk Road

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