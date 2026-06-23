Xinhua Silk Road : Lancement du « World Estates Influence Index » dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine

PÉKIN, 24 juin 2026 /CNW/ - Le « World Estates Influence Index » a été officiellement lancé le 20 juin lors de l'Estate Culture Forum (région du baijiu (alcool blanc), rivière Chishui), qui s'est tenu au domaine Langjiu, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Vingt-huit domaines de renommée mondiale ont assisté à la cérémonie de lancement.

Cette photo, prise le 20 juin, montre la cérémonie de lancement du World Estates Influence Index. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Élaboré par le Xinhua Indices Institute, cet indice est le premier du genre à adopter un cadre d'évaluation multidimensionnel couvrant différentes catégories de boissons alcoolisées, régions de production et contextes culturels. Il a procédé à une analyse systématique de 94 domaines représentatifs issus de 23 pays et régions répartis sur six continents, mettant ainsi en place un système d'évaluation mondial qui offre une grande valeur explicative, une comparabilité entre les régions et une valeur de référence stratégique.

S'appuyant sur un modèle d'évaluation à cinq dimensions comprenant l'enracinement, la dynamique, la vitalité, le rayonnement et la pérennité, l'indice classe les 94 domaines en quatre catégories : 10 domaines phares, 35 domaines haut de gamme, 37 domaines de référence et 12 domaines à l'honneur.

Parmi eux, le domaine Langjiu, en Chine, se distingue comme le seul domaine chinois producteur de baijiu à figurer dans le peloton de tête, grâce à ses performances exceptionnelles en matière de rayonnement et de développement durable. En transformant de manière créative le processus complexe de fabrication de baijiu en une expérience immersive qui attire plus de 200 000 visiteurs chaque année, le domaine Langjiu a mis au point un cadre narratif pour les domaines chinois producteurs de baijiu qui trouve un écho auprès d'un public international, s'imposant ainsi comme un exemple emblématique de l'essor des domaines de spiritueux chinois.

Les experts du secteur estiment que la publication du « World Estates Influence Index » constitue non seulement un référentiel permettant aux domaines du monde entier d'évaluer et d'optimiser leur développement, mais qu'elle donne également des orientations précieuses en matière de développement, tant au niveau des domaines que sur le plan international, de l'industrie chinoise du baijiu. Cet indice devrait favoriser une intégration plus poussée et un développement de meilleure qualité des domaines à travers le monde grâce à l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

Ce forum a été organisé conjointement par le China Economic Information Service et la société Sichuan Langjiu Co., Ltd. Placé sous le thème « Héritage et innovation », ce forum, qui a réuni des représentants de domaines du monde entier, a constitué une plateforme de haut niveau dédiée au dialogue et aux échanges, dans le but de faire progresser le secteur mondial des vins et spiritueux, tant par la préservation des traditions que par la création d'une valeur renouvelée, tout en soutenant l'internationalisation de la culture chinoise des spiritueux.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351054.html

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SOURCE Xinhua Silk Road

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