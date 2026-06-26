Xinhua Silk Road : des indices de prix du yack du Qinghai et du mouton tibétain sont présentés afin d'améliorer l'image de marque de l'élevage local

PÉKIN, 26 juin 2026 /CNW/ - Le 23 juin, deux indices évaluant les prix du yak et du mouton tibétain dans la province de Qinghai du nord-ouest de la Chine ont été publiés pour renforcer l'image de marque et le pouvoir discursif du secteur local de l'élevage d'animaux.

La photo montre la conférence de présentation des résultats de l'indice Xinhua des prix du yack du Qinghai et de l'indice Xinhua des prix du mouton tibétain du Qinghai, qui s'est tenue à Xining, capitale de la province du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, le 23 juin 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Ces indices, baptisés « Indice Xinhua • des prix du yack du Qinghai » et « Indice Xinhua • des prix du mouton tibétain du Qinghai », ont été publiés conjointement par le Département provincial de l'agriculture et des affaires rurales du Qinghai, la succursale du Qinghai de l'agence de presse Xinhua et le Service d'information économique de Chine (CEIS).

Surnommée la « capitale mondiale des yaks » et la « ville natale des moutons tibétains en Chine », Qinghai abrite environ 34 % de la population mondiale totale de yak et plus de 40 % du stock total de moutons tibétains en Chine.

À l'heure actuelle, les secteurs du yack et du mouton tibétain du Qinghai ont cruellement besoin de mécanismes de fixation des prix efficaces et transparents afin de mieux relier la production à la commercialisation et d'améliorer la capacité de ces secteurs à s'exprimer et à influencer la fixation des prix, a souligné Gu Changwei, directeur du Département provincial de l'agriculture et des affaires rurales du Qinghai.

En suivant en temps réel l'offre, la demande et les tendances du secteur, ces indices peuvent aider les agriculteurs locaux à adapter le rythme de leurs abattages, à stabiliser les anticipations du marché et à tirer parti des avancées numériques et de la normalisation pour faire connaître les réalités de la filière, a souligné Gu Changwei.

En tant qu'outil pragmatique visant à faciliter la transformation numérique, ces indices doivent permettre de valoriser les données au profit d'un développement de qualité du secteur de l'élevage dans le Qinghai, a souligné Sun Aidong, directeur de la succursale du Qinghai de l'agence de presse Xinhua.

En tenant compte des sous-indices relatifs aux animaux vivants et aux carcasses, les indicateurs dont la période de référence est fixée au 27 février 2024 et le niveau de référence à 1 000 points révèlent qu'à la mi-juin 2026, les prix du yack et du mouton tibétain dans le Qinghai, étroitement liés, sont sortis de leur phase de creux et sont entrés dans une nouvelle phase de tendance haussière.

Malgré cela, les perturbations liées à la viande congelée importée et la méconnaissance des consommateurs quant à la valeur des produits alimentaires issus des plateaux verdoyants ont entravé la répercussion des prix tout au long de la chaîne industrielle et ont rendu nécessaire la mise en place d'une stratégie de marque afin de soutenir le développement de haute qualité des secteurs du yack et du mouton tibétain du Qinghai.

« En s'appuyant sur l'expertise et les données de la plateforme "Xinhua Indices", le CEIS s'efforce de donner un nouvel élan au développement de la base de production agricole et d'élevage verte et biologique du Qinghai, en mettant en place un système d'indices de prix pour les produits locaux typiques », a déclaré Yang Mu, vice-président du CEIS.

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SOURCE Xinhua Silk Road

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